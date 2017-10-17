پنجمین سالگرد شهادت سردار «حبیب لک زایی» در نیمروز برگزار می شود

سرهنگ علی محبی درگفتگو با خبرنگار مهر، اظهارداشت: پنجمین یادواره سردار شهید حاج حبیب لک زایی پنجشنبه۲۷ مهرماه ساعت ۱۴ و ۳۰ دقیقه در گلزار شهدای رسول اکرم (ص) شهرستان نیمروز و با حضور مردم شهید پرور استان سیستان وبلوچستان برگزار می شود.

وی با اشاره به اینکه سخنران ویژه این مراسم سردار نقدی معاون فرهنگی ستاد کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است، افزود: سردار شهید حاج «حبیب لک زایی» یکی از سرداران بی ادعای سپاه بود که سال ها در حوزه های مختلف نظامی و فرهنگی تلاش وکوشش کرد و منشأ خیر و برکت برای سیستان و بلوچستان شد.

وی ادامه داد: از دست دادن شخصیتی چون سردار لک زایی ضربه بسیار بزرگی بر پیکره سیستان و بلوچستان وارد کرد و باید سال های زیادی را انتظار کشید تا سیستان و بلوچستان علی رغم همه توانمندی هاو ظرفیتی که دارد بتواند شخصیت والا مقام و رزمنده دلیری چون او را در خود بپروراند.

فرمانده سپاه شهرستان نیمروز مهم ترین دغدغه سردار شهید لک زایی راجلوگیری از نفوذ فرهنگی دشمن بر جوانان این مرز بوم دانست و گفت: وی با انجام برنامه های فرهنگی در سپاه، بسیج و ستاد امر به معروف با جنگ نرم دشمن مقابله می کرد و اعتقاد داشت نباید بگذاریم به اعتقادات جوانان ما لطمه ای وارد شود.

وی خاطر نشان کرد: سردار لک زایی رادمردی شجاع انقلابی و ولایی بود که همیشه همه توان خود را برای خدمت به مردم و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران صرف می کرد.

وی بیان داشت: سردار لک زایی هیچگاه بین اهل سنت و اهل تشیع فرقی قائل نمی شد و همیشه سعی می کرد که وحدت را در بین مردم برقرار کند، وی در بین مردم و در قلب مردم بوده و هست و طوایف سیستان و بلوچستان هیچگاه زحمات او را از یاد نمی برند و راه او را ادامه خواهند داد.

وی خاطر نشان کرد: ارتباط قلبی سردار لک زایی با شهدا باعث شد که در ۲۵ مهر سال ۹۱ و در لباس پاسداری، در حین انجام مأموریت، بر اثر جراحات ناشی از جنگ و در فاصله یک روز مانده به سومین سالگرد شهدای وحدت و همزمان با سالروز شهادت امام جواد (ع) به خیل دوستان و همرزمان شهیدش بپیوندد.

گفتنی است سردار شهید حبیب لک زایی، جانشین فرمانده سپاه سلمان سیستان و بلوچستان و دبیر ستاد امر به معروف استان در تاریخ ۲۵ مهر سال ۹۱ همزمان با سومین سالگرد شهدای وحدت پس از تحمل ۲۴ سال رنج ناشی از جراحات و مصدومیت های دوران جنگ در حالی که بیش از ۶۰ ترکش در بدن داشت به جمع یاران شهیدش پیوست.