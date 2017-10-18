اقتباس تلویزیونی‌ از رمان «نام گل سرخ» اومبرتو اکو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، جان تورتورو نقش راهبی از قرن چهاردهم را در اقتباسی که از رمان پرفروش اومبرتو اکو در دست ساخت است، برعهده گرفت.
ساخت سریالی تلویزیونی از این رمان پرطرفدار از ژانویه در استودیو چینهچیتای رم کلید میخورد.
روپرت اورت نیز در نقش راهب منفی رمان بازی خواهد کرد. دمین هاردونگ بازیگر جوان آلمانی نیز نقشی کلیدی دارد و در نقش بندیکتین بازی میکند.
جیاکومو باتیاتو سازنده کهنهکار تلویزیون ایتالیا این مجموعه را کارگردانی میکند.
این نخستین اقتباس تلویزیونی برای این رمان تاریخی است که سال ۱۹۸۶ فیلمی از آن توسط ژان ژاک آنو ساخته شد.
این سریال به زبان انگلیسی و در هشت قسمت تهیه میشود و گفته شده ۲۳ میلیون یورو (۲۷ میلیون دلار) بودجه برای ساخت آن در نظر گرفته شدهاست.
النورا آندرآتی تهیه کننده سریال گفت این قصه از آن قصههایی است که فقط مال ما نیست بلکه به همه دنیا تعلق دارد.
جان تورتورو بازیگر، نویسنده و کارگردان آمریکایی، پدر و مادری ایتالیایی دارد و در رشته درام در دانشگاه ایالتی نیوپالتز نیویورک تحصیل کردهاست. اولین تجربه بازیگری او در نقشی کوتاه در فیلم تحسین شده «گاو خشمگین» مارتین اسکورسیزی اتفاق افتاد.
تورتورو بیشتر با نقش آفرینی در فیلمهای بارتون فینک (۱۹۹۱)، مسابقه تلویزیونی (۱۹۹۴)، لبوفسکی بزرگ (۱۹۹۸) و ای برادر، کجایی؟ (۲۰۰۰) شناخته میشود.
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