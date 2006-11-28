سازها برای کودکان کار کوک می شود

به گزارش خبرنگارمهر، محمدرضا ابراهیمی نوازنده عود،علی صمدپور نوازنده کوزه،بهروز همتی نوازنده تارو حسین همتی نوازنده تنبک ، با همکاری انجمن حمایت از کودکان کار،کنسرتی را در روزهای نهم ودهم آذر ساعت 18:30 ، در فرهنگسرای نیاوران برگزارمی کنند.

این برنامه در دو بخش اجرا خواهد شد.در بخش اول همنوازی عود و کوزه و در بخش دیگرهمنوازی تار و تمبک اجرا می شود.

یکی از اعضای انجمن حمایت از کودکان کار، در معرفی این انجمن به خبرنگارمهر گفت : انجمن حمایت از کودکان کار، یک NGO یا یک نهاد مردمی، غیر دولتی، غیر سیاسی و غیر انتفاعی است که در سال هشتادویک تاسیس شده است.

وی افزود: از جمله فعالیت های این انجمن تشکیل کارگاههای آموزش موسیقی است که برای مثال هنرجویان این کارگاه پس اززلزله بم،سال گذشته در سالگرد این زلزله و برای کودکان آسیب دیده این شهرکنسرتی رادر تالار وحدت برگزار کردند.