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۷ آذر ۱۳۸۵، ۱۰:۳۶

9و10آذر در فرهنگسرای نیاوران

سازها برای کودکان کار کوک می شود

جمعی از هنرمندان در حمایت از کودکان کار، سازهاشان را درفرهنگسرای نیاوران کوک می کنند.

به گزارش خبرنگارمهر، محمدرضا ابراهیمی نوازنده عود،علی صمدپور نوازنده کوزه،بهروز همتی نوازنده تارو حسین همتی نوازنده تنبک ، با همکاری انجمن حمایت از کودکان کار،کنسرتی را در روزهای نهم ودهم آذر ساعت 18:30 ، در فرهنگسرای نیاوران برگزارمی کنند.

 این برنامه در دو بخش اجرا خواهد شد.در  بخش اول همنوازی عود و کوزه و در بخش دیگرهمنوازی تار و تمبک  اجرا می شود.

یکی از اعضای انجمن حمایت از کودکان کار، در معرفی این انجمن به خبرنگارمهر گفت : انجمن حمایت از کودکان کار، یک NGO یا یک نهاد مردمی، غیر دولتی، غیر سیاسی و غیر انتفاعی است که در سال هشتادویک تاسیس شده است.

وی افزود: از جمله فعالیت های این انجمن تشکیل کارگاههای آموزش موسیقی است که برای مثال هنرجویان این کارگاه پس اززلزله بم،سال گذشته در سالگرد این زلزله و برای کودکان آسیب دیده این شهرکنسرتی رادر تالار وحدت برگزار کردند.

 

کد مطلب 411878

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