آسوشیتدپرس: طرح جدید سنا، برجام را از مسیر خارج می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، طبق طرح جدید سناتورهای آمریکایی، تحریم های ضدایرانی در صورت زیرپاگذاشته شدن شرایط جدید از سوی ایران، بازگردانده می شود.

بر این اساس سناتورهای آمریکایی پیش نویس طرحی را آماده کرده اند که دولت را ملزم به اصلاح توافق هسته ای کرده و خواستار بازگشت تحریم های ضدایرانی در صورت عمل نکردن تهران به شروط جدید می شود.

خبرگزاری آسوشیتدپرس مدعی شد به اسنادی در خصوص این پیش نویس دست یافته که توسط «باب کورکر» و ««تام کاتن» دو سناتور جمهوری خواه آن را به پیشنهاد «دونالد ترامپ» تهیه کرده اند و احتمال دارد برجام را از مسیر خود خارج کند.

این در حالی است که «مارکو روبیو» سناتور جمهوریخواه ایالت فلوریدا هفته گذشته گفت بعید می داند طرح پیشنهادی کورکر و کاتن که قرار است به زودی در راستای رفع دغدغه های دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ارائه شود؛ واقعا کارساز باشد.

به ادعای روبیو، هر چند توافق هسته ای ایران ناقص است، اما اگر تغییرات اساسی در آن صورت نگیرد، بعید است حتی با طرح پیشنهادی کورکر-کاتن هم اصلاح شود!

گفتنی است طرح پیشنهادی این ۲ سناتور جمهوریخواه وقتی پای اعمال تحریم در میان باشد، بند غروب آفتاب را تا حد قابل ملاحظه‌ای حذف می کند و وقتی ایران تنها یک سال تا توانمندی (به زعم آنها غیر صلح آمیز) هسته ای فاصله دارد، به طور خودکار محدودیت ها را باز می گرداند.