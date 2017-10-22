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۳۰ مهر ۱۳۹۶، ۸:۳۵

در راستای رفاه حال زائران اربعین حسینی؛

پایگاه اطلاع‌رسانی«خسروی- اربعین» در استان کرمانشاه راه‌اندازی شد

پایگاه اطلاع‌رسانی«خسروی- اربعین» در استان کرمانشاه راه‌اندازی شد

کرمانشاه- جهت رفاه حال زائران اربعین حسینی، پایگاه اطلاع رسانی «خسروی- اربعین» در استان کرمانشاه راه‌اندازی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پایگاه اطلاع رسانی «خسروی- اربعین»  جهت رفاه حال زائران اربعین حسینی که قصد خروج از مرز خسروی به سمت عتبات عالیات را دارند، در استان کرمانشاه راه‌اندازی شد.

هدف از راه اندازی این پایگاه رفاه حال زائران حسینی است و زائران از این طریق به اطلاعات مورد نیاز خود دست خواهند یافت.

در این پایگاه، اطلاعیه‌های رسمی، آخرین وضعیت مرز خسروی، اطلاعات راه‌ها، وضعیت آب و هوا و اطلاعاتی از این قبیل ارائه و در اختیار زائران اربعین قرار می گیرد.

زائران گرامی که قصد سفر به عتبات عالیات طی ایام اربعین حسینی و از طریق مرز خسروی را دارند می توانند با کلیک بر روی آدرس ttps://t.me/joinchat/AAAAAEI۳۵sgwIQ۶RcqM۴MQ   به این پایگاه لینک شده و اطلاعات مورد نیاز خود را استخراج کنند.

کد مطلب 4120939

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