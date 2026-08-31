به گزارش خبرنگار مهر، نوید توکل صبح دوشنبه در بازدید از واحد های تولیدی لباس فرم دانش آموزان استان با تأکید بر ضرورت رعایت حقوق خانواده‌ها و جلوگیری از تحمیل هزینه‌های غیرضروری، اظهار کرد: دانش‌آموزان تا سه سال الزامی برای خرید لباس فرم جدید ندارند و در صورت مناسب بودن لباس فرم سال‌های گذشته، می‌توانند از همان پوشاک استفاده کنند.

وی در جریان بازدید از تعدادی از واحدهای تولیدی پوشاک مدارس استان، هدف از این بازدیدها را بررسی روند تولید و تقویت نظارت بر کیفیت لباس فرم دانش‌آموزان عنوان کرد.

رئیس انجمن اولیا و مربیان آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد، افزود: در این بازدید میدانی، کیفیت پارچه، نحوه دوخت، مراحل آماده‌سازی پوشاک، تناسب مدل لباس با مقاطع مختلف تحصیلی و همچنین ظرفیت تولید واحدهای طرف قرارداد مورد بررسی قرار گرفت.

وی کیفیت مطلوب و قیمت مناسب را از مهم‌ترین مطالبات خانواده‌ها در زمینه لباس فرم مدارس دانست و تصریح کرد: نظارت بر کیفیت و قیمت، رعایت استانداردهای لازم در تولید، توجه به توان اقتصادی خانواده‌ها و جلوگیری از تحمیل هزینه‌های اضافی باید در فرایند تهیه لباس مدارس مورد توجه قرار گیرد.

توکل با بیان اینکه لباس فرم دانش‌آموزان باید از کیفیت و دوام مناسب برخوردار باشد، گفت: قیمت پوشاک مدارس نیز باید متناسب با شرایط اقتصادی خانواده‌ها تعیین شود تا تهیه لباس فرم به هزینه‌ای مضاعف برای خانواده‌ها تبدیل نشود.

وی همچنین بر ضرورت شفافیت در فرایند سفارش و عرضه لباس فرم مدارس تأکید کرد و گفت: رعایت حقوق خانواده‌ها و شفافیت در نحوه سفارش، تولید و عرضه پوشاک مدارس ضروری است.

رئیس انجمن اولیا و مربیان آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد افزود: همکاری و هماهنگی میان انجمن‌های اولیا و مربیان، مدیران مدارس و تولیدکنندگان می‌تواند در ارتقای کیفیت خدمات، ساماندهی فرایند تهیه لباس فرم و افزایش رضایتمندی خانواده‌ها مؤثر باشد.

وی حمایت از تولیدکنندگان داخلی و استفاده از ظرفیت واحدهای تولیدی استان را از دیگر رویکردهای این مجموعه عنوان کرد و گفت: تقویت تولید داخلی در کنار نظارت بر کیفیت و قیمت می‌تواند به تأمین پوشاک مناسب برای دانش‌آموزان کمک کند.

جلوگیری از اجبار خانواده‌ها به خرید سالانه

توکل با تأکید بر اینکه خانواده‌ها نباید برای خرید سالانه لباس فرم جدید تحت فشار یا اجبار قرار گیرند، اظهار کرد: دانش‌آموزان تا سه سال الزامی برای خرید لباس فرم جدید ندارند و چنانچه لباس فرم سال‌های گذشته همچنان قابل استفاده باشد، دانش‌آموز می‌تواند از همان لباس استفاده کند.

وی ادامه داد: این رویکرد با هدف حمایت از خانواده‌ها، کاهش هزینه‌های غیرضروری و رعایت حقوق دانش‌آموزان دنبال می‌شود و مدارس باید نسبت به اجرای آن توجه جدی داشته باشند.

رئیس انجمن اولیا و مربیان آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد خاطرنشان کرد: بازدیدهای میدانی از واحدهای تولیدی لباس مدارس با هدف تقویت نظارت بر روند تولید، ارتقای کیفیت، حمایت از تولیدکنندگان داخلی و فراهم کردن پوشاک مناسب و با قیمت متعادل برای دانش‌آموزان ادامه خواهد داشت.