«حال خوب زن» در انتظار اکران؛ هیچ ممیزی نداشتیم

حسین کاکاوند تهیهکننده فیلم سینمایی «حال خوب زن» که به تازگی پروانه نمایش دریافت کرده است، در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره زمان اکران این فیلم توضیح داد: در حال حاضر با چند پخشکننده در حال مذاکره هستیم و امیدواریم به توافق نهایی برسیم و نوبت اکران مناسبی به دست آوریم. اولویت ما این است که «حال خوب زن» در فصل پاییز روی پرده برود، اما پیش از آن باید توافق کامل با پخشکننده حاصل شود.
وی در خصوص ممیزی این فیلم اظهار کرد: در فرایند دریافت پروانه نمایش، با هیچ گونه مشکل سانسور یا ممیزی مواجه نشدیم. تنها بر اساس بازخوردهای دریافتی در جشنواره فیلم فجر، کارگردان چند صحنه را اصلاح کرده که این تغییرات تأثیر چشمگیری بر محتوای کلی فیلم نداشته است.
این تهیهکننده در ادامه درباره چشمانداز اکران فیلم گفت: انتظار من بیش از هر چیز این است که «حال خوب زن» در زمان اکران خود تأثیرگذار ظاهر شود. پخش این فیلم نیازمند یک استراتژی ویژه است که در صورت تحقق، به امید خدا میتواند در بستر اجتماعی اثرگذار باشد و با زنانی که با این اختلال دستوپنجه نرم میکنند، ارتباط عمیقی برقرار کند.
وی تاکید کرد: امیدوارم که نهادهای مردمی و نظامهای ذیربط مانند سازمان روانشناسی، در زمان اکران به دیدهشدن هرچه بیشتر این اثر کمک کنند.
کاکاوند در پایان درباره فیلم دوم خود تصریح کرد: هماکنون در مرحله پیشتولید فیلم دوم خود با عنوان «پرتره یک زندگی» هستیم. فیلمنامه این اثر توسط مهدی برزکی نوشته شده و قرار است خود او کارگردانی آن را بر عهده بگیرد. تلاش داریم تا حد امکان عوامل پشت دوربین فیلم «حال خوب زن» را در این پروژه جدید حفظ کنیم، اما طبیعتاً ترکیب بازیگران تغییر خواهد کرد. داستان این فیلم در تالاب انزلی روایت میشود و محوریت آن بر سلامت جسم و روان استوار است.
فیلم سینمایی «حال خوب زن» به نویسندگی و کارگردانی مهدی برزُکی و تهیهکنندگی حسین کاکاوند ساخته و در چهل و چهارمین جشنواره فیلم فجر رونمایی شد.
در «حال خوب زن» مهتاب ثروتی، علی مرادی، راضیه منصوری، حمید رحیمی، شهره موسوی، گلاویژ علم، علی تاریمی، علی مهربان، بهناز پورفلاح و آهو باورصاد به ایفای نقش پرداختهاند.
در خلاصه داستان فیلم آمده است: سارا پس از ازدواج با همسرش ابراهیم، ناتوانی در برقراری رابطه زناشویی را تجربه میکند و از این فقدان رنج میبرد. او که خود را مقصر میداند، تلاش میکند بر ترومای درونیاش غلبه کند، اما این مسیر برایش ساده نیست.
عوامل اصلی این پروژه عبارتند از تهیهکننده: حسین کاکاوند، نویسنده و کارگردان: مهدی برزُکی، مدیر فیلمبرداری: علی حسینزاده، تدوین: پویان شعلهور، طراح صحنه: رستگار محمدی، طراح لباس: مهسا حاجیقاسم، صدابردار: سامان شهامت، طراحی و ترکیب صدا: رامین ابوالصدق و علی سوهانی، طراح چهرهپردازی: امید گلزاده، آهنگساز: نیما امین، مدیر تولید: صمد زرگر نارنجی، مشاور رسانهای: امین اعتمادیمجد، جلوههای ویژه بصری: مرتضی مظلومی، طراح هوش مصنوعی: علیرضا ربیعمقدم، تصحیح رنگ و نور: شیرین اخلاصی، عکاس: امینه مسعودی، سرپرست گروه کارگردانی و مدیر برنامهریزی: رضا موری، منشی صحنه: سمانه یدالهی، طراح گرافیک: عسل خواجهوندی، تهیهکننده اجرایی: مهران یعقوبی، مدیر پروژه: محمود سمایی، جانشین تهیهکننده: محسن وکیلزاده، جانشین مدیر تولید: حمید مرادخانی، مدیر هماهنگی: امیرمهدی مرادخانی، مدیر تدارکات: محمدعلی صادقی.
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