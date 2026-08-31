به گزارش خبرنگار مهر، مدیر بنیاد مسکن شهرستان دشتستان صبح دوشنبه در این مراسم گفت: این پروژه ورزشی با اعتبار پنج میلیارد تومان و در مساحت هزار و ۸۳۰ متر مربع اجرا شده است.
حبیب نوروزپور افزود: این پروژه با هدف توسعه زیرساختهای ورزشی، ایجاد فضای سالم برای فعالیت جوانان و ارتقای نشاط اجتماعی در این روستا به بهرهبرداری رسید.
فرماندار دشتستان نیز با قدردانی از پیگیریهای انجامشده برای تکمیل پروژه گفت: توسعه فضاهای ورزشی در روستاها از اولویتهای ماست و تلاش میکنیم با جذب اعتبارات بیشتر، زمینه فعالیت و رشد استعدادهای ورزشی جوانان را فراهم کنیم.
نماینده دشتستان نیز با اشاره به اهمیت توجه به مناطق روستایی افزود: افتتاح این زمین چمن مصنوعی گامی مؤثر در جهت عدالت ورزشی و ایجاد فرصت برابر برای جوانان روستاهای شهرستان است.
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