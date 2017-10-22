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۳۰ مهر ۱۳۹۶، ۱۶:۱۵

شبکه پنج ۱۴ سریال جدید دارد/ آثاری در مرحله نگارش و تولید

شبکه پنج ۱۴ سریال جدید دارد/ آثاری در مرحله نگارش و تولید

«بچه مهندس»، «هیات مدیره»، «زندگی از نو»، «گرانباری»، «سارقین روح» فهرست سریال های جدید شبکه پنج سیماست که به زودی در مرحله تولید قرار خواهند گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، «بچه مهندس» با تهیه‌کنندگی سعید سعدی و کارگردانی علی غفاری، «هیات مدیره» با تهیه‌کنندگی مهران رسام و کارگردانی مازیار میری، «زندگی از نو» با تهیه‌کنندگی مهدی شفیعی و کارگردانی علی‌محمد قاسمی، «گرانباری» با تهیه‌کنندگی هومن کبیری و کارگردانی احسان عبدی‌پور و «سارقین روح» با تهیه‌کنندگی ابوالفضل صفری و کارگردانی احمد معظمی و فرهاد نجفی به زودی برای آغاز تصویربرداری آماده خواهند شد.

همچنین سریال های «بازگشت»، «پاییز تنهایی»، «روزهای خوش»، «چهره به چهره»، «حکم»، «لاک قرمز» و «شبگرد» را نیز در مرحله نگارش است و دو مجموعه «کارگاه شماره ۴۸» و «سپیده» از این دست آثار هستند که متن‌هایش تمام شده است.

در حال حاضر نیز ۲ مجموعه تلویزیونی «از یادها رفته» با تهیه‌کنندگی اکبر تحویلیان و کارگردانی بهرام بهرامیان و «پاهای بی‌قرار» با تهیه‌کنندگی ایرج محمدی و کارگردانی منوچهر هادی در مرحله تولید و تصویربرداری قرار دارد.

کد مطلب 4121708
عطیه موذن

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