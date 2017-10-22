شبکه پنج ۱۴ سریال جدید دارد/ آثاری در مرحله نگارش و تولید

به گزارش خبرگزاری مهر، «بچه مهندس» با تهیه‌کنندگی سعید سعدی و کارگردانی علی غفاری، «هیات مدیره» با تهیه‌کنندگی مهران رسام و کارگردانی مازیار میری، «زندگی از نو» با تهیه‌کنندگی مهدی شفیعی و کارگردانی علی‌محمد قاسمی، «گرانباری» با تهیه‌کنندگی هومن کبیری و کارگردانی احسان عبدی‌پور و «سارقین روح» با تهیه‌کنندگی ابوالفضل صفری و کارگردانی احمد معظمی و فرهاد نجفی به زودی برای آغاز تصویربرداری آماده خواهند شد.

همچنین سریال های «بازگشت»، «پاییز تنهایی»، «روزهای خوش»، «چهره به چهره»، «حکم»، «لاک قرمز» و «شبگرد» را نیز در مرحله نگارش است و دو مجموعه «کارگاه شماره ۴۸» و «سپیده» از این دست آثار هستند که متن‌هایش تمام شده است.

در حال حاضر نیز ۲ مجموعه تلویزیونی «از یادها رفته» با تهیه‌کنندگی اکبر تحویلیان و کارگردانی بهرام بهرامیان و «پاهای بی‌قرار» با تهیه‌کنندگی ایرج محمدی و کارگردانی منوچهر هادی در مرحله تولید و تصویربرداری قرار دارد.