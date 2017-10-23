نهمین نمایشگاه ساخت تجهیزات صنعت نفت خوزستان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، برپایی این نمایشگاه یکی از اقدامات این شرکت برای اجرای برنامه های راهبردی توسعه ساخت داخل، جلب همکاری و ایجاد پیوند با سازندگان کالای نفت و توجه به بومی سازی و خوداتکایی است.

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب همچنین در راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی خود با برگزاری این نمایشگاه زمینه توسعه کشور و استان خوزستان از طریق ایجاد اشتغال مولد با استفاده از ظرفیت بازار بزرگ کالای صنعت نفت را فراهم می کند.

بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته نهمین نمایشگاه تخصصی ساخت داخل تجهیزات صنعت نفت خوزستان از ۱۱ تا ۱۴ آبان ماه در محل دائمی نمایشگاه بین المللی خوزستان در اهواز برگزار می شود و پذیرای شرکت ها و سازندگان تجهیزات صنعت نفت خواهد بود.

شرکت ها، صنعتگران و مراکز علمی و پژوهشی علاقمند برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام در این نمایشگاه می توانند به وب‌سایت شرکت نمایشگاه های بین المللی خوزستان به آدرس ahvazfair.ir مراجعه کنند.

در برپایی نهمین نمایشگاه تخصصی ساخت داخل تجهیزات صنعت نفت خوزستان، شرکت نمایشگاه های بین المللی خوزستان مشارکت و شرکت های مهم نفتی از جمله شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران و شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و انجمن سازندگان تجهیزات نفت، گاز و پتروشیمی خوزستان حمایت می کنند.

در هشت دوره قبلی این نمایشگاه دستاوردهای مهمی به ثمر رسید که از جمله آن رونمایی از قطعات و تجهیزات ساخت داخل، امضای قراردادهای ساخت کالای مناطق نفت خیز جنوب با سازندگان داخلی و برگزاری نشست های تخصصی راهکارهای عملی حمایت از ساخت داخل بوده است که برای اجرا در نهمین دوره نمایشگاه نیز برنامه ریزی شده است.