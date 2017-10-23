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۱ آبان ۱۳۹۶، ۲۰:۰۹

مشاور فرهنگی ستاد کل نیروهای مسلح در گرگان:

غفلت از قرآن موجب شکسته شدن حرمت‌ها شده است

غفلت از قرآن موجب شکسته شدن حرمت‌ها شده است

گرگان - مشاور فرهنگی و دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر ستاد کل نیروهای مسلح شکسته شدن حرمت ها را نتیجه غفلت از قرآن دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرتیپ عبدالله محمودزاده شامگاه دوشنبه در آئین اختتامیه مسابقات قرآنی نیروی زمینی ارتش در قرارگاه عملیاتی لشکر۳۰ گرگان گفت: قرائت و فهم قرآن باعث عطرآگین شدن فضا و رنگ و بوی قرآنی در زندگی انسان می شود.

سردار محمودزاده با اشاره به فضایل قرآنی بیان کرد: کسی که با قرآن مأنوس شود به حیات طیبه در زندگی دست می یابد و در خدمت رسانی و رفع مشکلات مردم از دیگران سبقت می گیرد.

وی افزود: پیامبر اسلام (ص) ۲۳ سال زحمت کشید و سختی ها را به جان خرید تا کلام خدا را برای مردم بیان کند و کسانی که با قرآن انس می گیرند جزو اصحاب آن حضرت هستند.

وی خاطرنشان کرد: شکسته شدن حرمت والدین از سوی فرزندان و همچنین اساتید و معلمان توسط شاگردان یکی از نشانه های غفلت از قرآن کریم است.

مشاور فرهنگی ستاد کل نیروهای مسلح تصریح کرد: البته کسانی که قرآن را ترک میکنند و با قران بیگانه هستند، قطعاً همیشه درجا می زنند و نه خود به جایی می رسند و نه باعث پیشرفت دیگران می شوند.

سردار محمود زاده با گرامیداشت یاد و خاطره شهید حججی، وی را اسوه و نشانه کامل با پیوند قران و قرار گرفتن در مسیر قرآن و امام و رهبر دانست که با بیست و پنچ سال سن،نه تنها در ایران بلکه در جهان اسلام به عنوان یک نماد و یک الگو تبدیل شد و به اسلام و قران عزت بخشید.

دبیر شورای امر به معروف و نهی از منکر ستاد کل نیروهای مسلح به کارکنان قاری اشاره کرد و افزود: امروز در ارتش و نیروهای مسلح سربازان و جوانان برومند، ولایی و ارزشی و پایبند به قرآن و اسلام زیاد داریم و وقتی انسان چهره این حوانان را می بیند لذت می برد و خدا را شکر می کنیم که در نظام مقدس حمهوری اسلامی ایران چنین قاریان و سرمایه های بی بدیلی داریم.

به گزارش خبرنگار مهر، سی و هفتمین دوره مسابقات مرحله ای قرآن کریم در منطقه شمال و شمالشرق نزاجا با حضور بیش از ۱۷۰ شرکت کننده از استان های خراسان رضوی، خراسان شمالی، سمنان، مازندران و گلستان در رشته های حفظ اجزاء ۳، ۵، ۱۰، ۱۵، ۲۰، ۲۵ و کل قرآن، قرائت به روش های تحقیق و ترتیل، اذان، مفاهیم سطح یک و سطح دو در دو بخش کارکنان پایور و وظیفه به مدت سه روز به میزبانی قرارگاه عملیاتی لشکر۳۰ و تیپ ۲۳۰ شهید متاجی گرگان برگزار شد و با معرفی افراد برتر در هر رشته به پایان رسید.

کد مطلب 4122990

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