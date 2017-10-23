به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرتیپ عبدالله محمودزاده شامگاه دوشنبه در آئین اختتامیه مسابقات قرآنی نیروی زمینی ارتش در قرارگاه عملیاتی لشکر۳۰ گرگان گفت: قرائت و فهم قرآن باعث عطرآگین شدن فضا و رنگ و بوی قرآنی در زندگی انسان می شود.

سردار محمودزاده با اشاره به فضایل قرآنی بیان کرد: کسی که با قرآن مأنوس شود به حیات طیبه در زندگی دست می یابد و در خدمت رسانی و رفع مشکلات مردم از دیگران سبقت می گیرد.

وی افزود: پیامبر اسلام (ص) ۲۳ سال زحمت کشید و سختی ها را به جان خرید تا کلام خدا را برای مردم بیان کند و کسانی که با قرآن انس می گیرند جزو اصحاب آن حضرت هستند.

وی خاطرنشان کرد: شکسته شدن حرمت والدین از سوی فرزندان و همچنین اساتید و معلمان توسط شاگردان یکی از نشانه های غفلت از قرآن کریم است.

مشاور فرهنگی ستاد کل نیروهای مسلح تصریح کرد: البته کسانی که قرآن را ترک میکنند و با قران بیگانه هستند، قطعاً همیشه درجا می زنند و نه خود به جایی می رسند و نه باعث پیشرفت دیگران می شوند.

سردار محمود زاده با گرامیداشت یاد و خاطره شهید حججی، وی را اسوه و نشانه کامل با پیوند قران و قرار گرفتن در مسیر قرآن و امام و رهبر دانست که با بیست و پنچ سال سن،نه تنها در ایران بلکه در جهان اسلام به عنوان یک نماد و یک الگو تبدیل شد و به اسلام و قران عزت بخشید.

دبیر شورای امر به معروف و نهی از منکر ستاد کل نیروهای مسلح به کارکنان قاری اشاره کرد و افزود: امروز در ارتش و نیروهای مسلح سربازان و جوانان برومند، ولایی و ارزشی و پایبند به قرآن و اسلام زیاد داریم و وقتی انسان چهره این حوانان را می بیند لذت می برد و خدا را شکر می کنیم که در نظام مقدس حمهوری اسلامی ایران چنین قاریان و سرمایه های بی بدیلی داریم.

به گزارش خبرنگار مهر، سی و هفتمین دوره مسابقات مرحله ای قرآن کریم در منطقه شمال و شمالشرق نزاجا با حضور بیش از ۱۷۰ شرکت کننده از استان های خراسان رضوی، خراسان شمالی، سمنان، مازندران و گلستان در رشته های حفظ اجزاء ۳، ۵، ۱۰، ۱۵، ۲۰، ۲۵ و کل قرآن، قرائت به روش های تحقیق و ترتیل، اذان، مفاهیم سطح یک و سطح دو در دو بخش کارکنان پایور و وظیفه به مدت سه روز به میزبانی قرارگاه عملیاتی لشکر۳۰ و تیپ ۲۳۰ شهید متاجی گرگان برگزار شد و با معرفی افراد برتر در هر رشته به پایان رسید.