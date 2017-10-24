مدرک بهیاری یکساله اعتبار ندارد/دریافت هزینه آموزش تخلف است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد شریفی مقدم، افزود: با توجه به افزایش صدور مدارک بهیاری توسط برخی از مؤسسات و مجتمع ها و مراکز آموزشی، برخی از شرکت های تعاونی، هنرستان ها، نهادهای مختلف و به دنبال آن مراجعه دانش آموختگان این مراکز به سازمان نظام پرستاری جهت عضویت در سازمان و نظر به اهمیت موضوع، جلساتی از طرف سازمان نظام پرستاری با مسئولین ذی ربط در آموزش و پرورش و وزارت بهداشت برگزار شد، تا صحت و سقم اعتبار اینگونه مدارک صادر شده مشخص و ابهامات برطرف شود.

وی ادامه داد: طبق ضوابط و مقررات فقط مدارس یا هنرستان های کاردانش می توانند اقدام به تربیت و آموزش بهیار نمایند که مجوز آنها توسط وزارت بهداشت درخواست و بعد از تامین شرایط تأسیس از وزارت آموزش و پرورش صادر می شود.

شریفی مقدم در خصوص شرایط موسسات ذی صلاح برای تربیت بهیاران، اظهار داشت: شرایط تأسیس هم مشخص است: اعلام نیاز منطقه به وجود بهیار با هماهنگی معاون درمان و تأیید معاون آموزشی وزارت بهداشت، دارا بودن کادر فنی، تخصصی و بیمارستانی مورد نیاز ، در اختیار داشتن فضای آموزشی مناسب و تجهیزات و امکانات لازم و موارد دیگر که همگی در شرایط تأسیس آورده شده است. لازم به توضیح است که تعداد اینگونه مراکز مشخص در مناطق محروم و با مدیریت و نظارت وزارت بهداشت فعالیت می نمایند.

قائم مقام سازمان نظام پرستاری در خصوص شرایط داوطلبین هم گفت: داوطلبین شرکت در این دوره ها هم بایستی دارای شرایط خاص باشند، از جمله دارا بودن مدرک قبولی سوم راهنمایی و حداکثر سن ۱۸ سال و لازم به ذکر است که تحصیل در این هنرستان ها رایگان بوده و بابت آموزش هزینه ای از محصل دریافت نمی شود.

وی ادامه داد: بنابراین تربیت و آموزش بهیاران که در گذشته نه چندان دور بار اصلی مراقبت را بر دوش می کشیدند با توجه به نقش حساس آنان دارای شرایط خاصی بوده و از حساسیت زیادی برخوردار است و نمی شود که امر سلامت مردم را به هرکسی سپرد.

شریفی مقدم با برشمردن شرایط و ضوابط صدور مدارک و موسسات مجاز معتبر بهیاری، گفت: مدارکی دارای اعتبار است که توسط مدارس بهیاری و یا هنرستان های کاردانش که با مجوز وزارت آموزش و پرورش و با مدیریت و نظارت وزارت بهداشت ارائه می شود.

وی افزود: این هنرستان ها دولتی بوده و بنابراین موسسات، مجتمع ها و یا شرکت های تعاونی، هنرستان ها و نهادهای خصوصی و یا نیمه دولتی نمی توانند اقدام به تربیت بهیار نماید.

شریفی مقدم گفت: تربیت و آموزش دانش آموزان بهیاری رایگان بوده و هزینه ای برای شرکت کننده ندارد. بنابراین هر شخص حقیقی یا حقوقی که برای تربیت بهیار هزینه ای دریافت نماید مرتکب تخلف شده و اگر در این خصوص اقدام به دریافت پول نموده خلاف قانون عمل کرده و پرداخت کنندگان می توانند به مراجع ذی صلاح شکایت نمایند.

وی ادامه داد: این هنرستان ها بیشتر در مناطق محروم بوده و تعداد آنها محدود است و لیست آنان بایستی توسط وزارت بهداشت تایید شود. همچنین، داوطلبین دارای شرایط سنی هستند یعنی نباید ۱۸ سال به بالا باشند و اگر در مراکزی سن بالاتر از ۱۸ سال پذیرفته شود، مرتکب تخلف شده است.

شریفی مقدم با عنوان این مطلب که برای ورود به هنرستان ها مدرک سوم راهنمایی کفایت می کند، گفت: این دوره سه ساله است، بنابراین اگر مدرکی یک ساله صادر شده بازهم تخلف است.

وی در پایان خاطر نشان کرد: متأسفانه مراکزی با انگیزه مالی و با تظاهر به اینکه مجوز تربیت بهیار دارند و با اخذ وجوهی غیر متعارف اقدام به آموزش و صدور مدارک بهیاری نموده اند که صراحتاً اعلام می کنیم اینگونه مدارک هیچ گونه ارزشی ندارد و افراد نبایستی فریب تبلیغات گسترده این مراکز را بخورند و قبل از اقدام به ورود به این دوره بایستی مشروعیت این مراکز را از وزارت بهداشت یا آموزش و پرورش و یا سازمان نظام پرستاری استعلام نمایند. متأسفانه بعضی از مراکز درمانی نیز به استناد این مدارک مجعول و خلاف اقدام به بکارگیری برخی از این افراد نموده اند که مورد تأیید این سازمان و سایر مراجع ذی صلاح نیست.