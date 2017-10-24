غربالگری اهداکنندگان سلامت خون اهدایی را تضمین کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انتقال خون کردستان، محمد سعید کریمیان به مناسبت هفته ملی اطلاع رسانی هپاتیت گفت: بر اساس استاندارد های بین المللی و با هدف نزدیک شدن هرچه بیشتر به انتقال خون بدون خطر امکان ابتلای بیمار به ویروس های قابل انتقال از راه تزریق خون، تمامی فرآورده های تولیدی با بیشترین دقت آزمایش می شوند .

وی با بیان اینکه ایران پیشتاز منطقه در شاخص های سلامت خون است، عنوان کرد: دو سال از آغاز طرح غربالگری اهداکنندگان خون بار اول گذشته است و نتایج این طرح که برای اولین بار در استان کردستان اجرا شد نشان از ارتقای چشمگیر سطح سلامت خون های اهدایی در استان دارد.

کریمیان با اشاره به اینکه پس از اجرای طرح از اهداکنندگان خون بار اول کیسه خون کامل دریافت نمی شود، گفت: افرادی که داوطلب اهدای خون هستند در صورتی که بر اساس تشخیص پزشک، واجد شرایط اهدای خون باشند اما سابقه اهدای خون قبلی نداشته باشند فقط یک نمونه خون از آنها دریافت می گردد.

وی بیان کرد:اخذ نمونه خون به این معنا نیست که از همه ی داوطلبین پذیرش شده نمونه خون دریافت می شود بلکه این فرآیند تنها مربوط به افرادی است که امکان اهدای خون کامل را در شرایط فعلی دارند اما به دلیل اهمیت و حساسیت تامین سلامت خون اجازه اهدای خون تا سه ماه از ایشان سلب می شود .

وی ادامه داد: اهداکنندگانی بار اولی که نتایج تست های آنها منفی گزارش شده است پس از سه ماه فراخوانده می شوند و در صورت داشتن شرایط عمومی پس از گذراندن مجدد مراحل پذیرش، مشاوره و معاینه می توانند یک کیسه خون با حجم استاندارد یا یک واحد پلاکت آفرزیس اهدا نمایند .

کریمیان دلیل معافیت ۹۰ روز را وجود دوره نهفتگی در ویروس های هپاتیت B ، Cو HIV ذکر کرد و اظهار داشت:این ویروس ها از لحظه ورود به بدن می توانند تحت عنوان دوره ای به نام "پنجره" تا ۹۰ روز مخفی بمانند و تست های تشخیصی آزمایشگاهی نیز توان شناسایی آنها را در این دوره ندارد بنابراین این محدوده ی خطر با اجرای این طرح مورد توجه قرار گرفته است .

مدیرکل انتقال خون کردستان در خصوص شیوع بیماری هپاتیت در بین اهداکنندگان خون نیز گفت : بیماری های هپاتیت در میان جامعه اهداکنندگان خون ۱۰ برابر کمتر از عموم جامعه است و این در حالی است که شیوع هپاتیت در اهداکنندگان مستمر نیز بسیار کمتر از اهداکنندگان بار اول است .

وی از اجرای طرح کشوری واکسیناسیون اهداکنندگان مستمر در برابر هپاتیت B نیز خبر داد و افزود : این طرح در حال حاضر در برخی استان های کشور اجرایی شده است و با توجه به اینکه درصد ابتلا به هپاتیت در استان کردستان بسیار پایین تر از دیگر نقاط کشور است در مراحل بعدی در استان انجام خواهد شد.

کریمیان در خصوص اهمیت جذب اهداکنندگان متولد ۷۳ به بعد نیز بیان کرد: متولدین ۷۳ به بعد جوانانی هستند که در بدو تولد در برابر هپاتیت B واکسینه شده اند و از طرفی برای سالیان طولانی می توانند منابع سالم تامین کننده خون مورد نیاز بیماران باشند و آموزش، جذب وحفظ آنها از برنامه های اولویت دار انتقال خون است.



مدیرکل انتقال خون کردستان یادآور شد: ترویج فرهنگ اهدای خون انسان دوستانه و به دور از هرگونه هیجان و تنها با هدف کمک به همنوعان همواره از تاکیدات سازمان انتقال خون است و از همه ی اهداکنندگان تقاضامندیم که در راستای نهادینه کردن این فرهنگ یاری رسان این سازمان باشند.



گفتنی است، هفته اول آبان ماه هفته اطلاع رسانی هپاتیت نام گرفته است و سازمان انتقال خون ایران به عنوان تنها متولی تامین خون و فرآورده های آن موفق شده است طی ۱۰ سال گذشته شیوع هپاتیت B در جامعه اهداکنندگان خون را از ۰.۶ درصد به کمتر از ۰.۱۲ درصد و شیوع هپاتیت C را از ۰.۱۵ درصد با یک کاهش چشمگیر به ۰.۰۴ درصد برساند.