تولید سالانه ۱.۵ میلیارد دلار قیر در ایران

به گزارش خبرنگار مهر، عباس آخوندی در حاشیه نهمین همایش قیر و آسفالت در جمع خبرنگاران با بیان اینکه سالانه ۵.۵ میلیون تن قیر در ایران تولید می‌شود که ارزش آن ۱.۵ میلیارد دلار است، گفت: آنچه در بخش قیر و آسفالت مهم است، ارتقای نرخ بهره‌وری این کالاست که مسائل مختلفی همچون حفظ حرارت از محل تولید تا محل مصرف بستگی دارد و اگر رعایت نشود، می‌تواند کل سرمایه را از بین ببرد یا در صورت رعایت روش‌های حفظ بهره‌وری، این صنعت را ارتقاء دهد.

وی ادامه داد: برخی افزودنی‌ها مانند لاستیک به قیر می‌تواند تا ۲.۵ برابر بهره‌وری آن را بالا ببرد که اگر در ۱.۵ میلیارد دلار سرمایه سالانه ما ضرب شود، به یک سرمایه چهار میلیارد دلاری افزایش خواهد یافت.

وزیر راه و شهرسازی افزود: خوشبختانه از چند سال گذشته مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، تمرکز جدی بر این موضوع داشته و با همکاری تولیدکنندگان و فروشندگان قیر اقدامات خوبی انجام داده است. همچنین باید همه تانکرهای حمل و نقل قیر دوجداره شوند تا دمای آن از تولید تا مکان مصرف حفظ شود.

آخوندی با اشاره به استفاده از فناوری نوین برای جلوگیری از برخی تخلفات متقلبانه در ترکیب قیر در هنگام حمل آن اظهار داشت: با فناوری نوین می‌توانیم از روش تغییرات دمایی، متوجه تغییرات در ترکیب قیر شویم و از بروز تخلفاتی همچون افزودن گازوئیل به قیر جلوگیری کنیم؛ چرا که این تخلفات در کاهش کیفیت آسفالت تأثیر زیادی دارد.

وی تصریح کرد: در حال حاضر قیر ایران در جهان خوش‌نامی پیدا کرده و تولیدکنندگان قیر، توان صادراتی بالایی یافته‌اند و حتی اگر در کشورهای پیرامونی نیز قیر ایران را با قیمت بالاتری عرضه کنند، به دلیل کیفیت خوب این محصول در ایران، حتماً در کشورهای همسایه بازار خواهد داشت.

به گفته وزیر راه و شهرسازی، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای به عنوان دو دستگاه مصرف‌کننده اصلی قیر، همکاری لازم با تولیدکنندگان و مراکز تحقیقاتی قیر و آسفالت را انجام می‌دهند تا از دانش جدید این صنعت بهره ببرند.

آخوندی خاطرنشان کرد: در راه‌های روستایی باید از آسفالت سرد استفاده شود، بنابراین یافتن ترکیبات جدید در تهیه انواع آسفالت متناسب با راه‌ها و مکان‌های مختلف ضروری است.

بازار ۶هزار میلیارد تومانی قیر در پروژه های راهسازی

آخوندی با بیان اینکه این کالا از جهت اقتصادی امکان صادرات را دارد و ما می توانیم درآمد خوبی از محل صادرات قیر به دست آوریم، گفت: بنابراین وقتی در داخل از قیر استفاده می شود باید نرخ بهره وری شایسته ای داشته باشد.

وی ادامه داد: آنچه از نظر اقتصادی اهمیت دارد، حجم سرمایه گذاری ای است که در ایران صورت می گیرد. هر یک میلیون تن قیر که ارزشی معادل هزار میلیارد تومان در بر دارد وقتی به آسفالت تبدیل می شود ارزشی معادل سه هزار میلیارد تومان ایجاد می شود. بنابراین دو میلیون تن قیری که در قانون آمده، یک کسب و کار ۶ هزار میلیارد تومانی است.

وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: هر یک درصد صرفه جویی، بهره وری و طول عمر بیشتر برای قیر و آسفالت چون در ارقام بزرگ ضرب می شود تأثیر زیادی در اقتصاد ملی خواهد داشت که نمی توانیم از جهت ارقام به این موضوع بی توجه باشیم.

وی تأکید کرد: از ترکیب قیر و لاستیک به عنوان فناوری جدید و اقدامات دیگر جهت ارتقای بهره وری قیر صورت می گیرد از جهت اقتصادی فرآیند بسیار مهمی برای کشور به حساب می آید.

آخوندی با بیان اینکه نحوه اجرای قیر و آسفالت به دانش مهندسی و جامعه پیمانکاری ایران باز میگردد خاطرنشان کرد: تصور عمومی از عمر مفید آسفالت این است که این کالا عمر کوتاهی دارد که این تصور درستی نیست. من با مشکلات پیمانکاران که در شرایط سخت کار می کنند و مطالبات زیادی دارند، آشنا هستم اما به هر حال باید تصور عمومی در پیمانکاران که آسفالت عمر کوتاهی دارد، اصلاح شود.

در پایان، وزیر راه و شهرسازی از محصول جدید مرکز تحقیقات، راه، مسکن و شهرسازی به عنوان «قیر پودر لاستیکی» که محصولی برای افزایش بهره وری و کیفیت قیر و افزایش طول عمر آسفالت می شود، رونمایی کرد.