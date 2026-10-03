فاضل لنکرانی: حضور مردم در تجمعات شبانه قدرتی فراتر از توان نظامی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدجواد فاضل لنکرانی پیش از ظهر شنبه در ابتدای درس خارج فقه با اشاره به تحولات ماه‌های اخیر و شهادت رهبر انقلاب، این حادثه را مصیبتی بزرگ و خسارتی جبران‌ناپذیر توصیف کرد.



وی با قدردانی از عملکرد نیروهای نظامی، انتظامی، دریایی و هوافضا در ماه‌های اخیر افزود: نیروهای مسلح کشور در بخش‌های مختلف اقدامات چشمگیری انجام داده‌اند و توانسته‌اند دشمن را با وجود ادعاها و تبلیغات گسترده، با چالش مواجه کنند.



فاضل لنکرانی با اشاره به پیشرفت‌های نظامی کشور در ماه‌های اخیر بیان کرد: قوای نظامی ایران در این مدت گام‌های مهمی برداشته و به تجهیزات و تسلیحات پیشرفته‌تری دست یافته‌اند و دشمن نیز از بخشی از این توانمندی‌ها اطلاع دارد.



وی ادامه داد: تبلیغات و ادعاهای دشمن درباره توانمندی‌های خود نباید موجب غفلت از قدرت و پیشرفت‌های دفاعی کشور شود و آنچه در این مدت مشاهده شده، نشانه‌ای از توفیقات الهی برای مجموعه کشور است.



حضور مردم قدرتی فراتر از توان نظامی است



استاد حوزه علمیه قم با تأکید بر اهمیت حضور مردم در صحنه اظهار کرد: آنچه از قدرت نظامی نیز اثرگذارتر است، حضور مردم در تجمعات شبانه است و همین حضور مردمی می‌تواند پشتوانه‌ای مهم برای رزمندگان و عاملی بازدارنده در برابر دشمن باشد.



وی حضور خانوادگی اقشار مختلف مردم در این تجمعات را مورد توجه قرار داد و افزود: پیر و جوان، روحانی و غیرروحانی، پزشک و دیگر اقشار جامعه در این برنامه‌ها حضور پیدا می‌کنند و این حضور را وظیفه‌ای برای حراست از انقلاب و خونخواهی شهدای خود می‌دانند.



فاضل لنکرانی با بیان اینکه حضور مردم در خیابان‌ها و میدان‌ها تأثیر قابل توجهی بر فضای نبرد دارد، گفت: رزمندگان و فرماندهان جنگ نیز بر ادامه حضور مردم در صحنه تأکید دارند و از مردم می‌خواهند خیابان‌ها و میدان‌ها را پر کنند تا آنان وظیفه خود را در میدان جنگ دنبال کنند.



وی تأکید کرد: تجمعات شبانه باید گسترده‌تر شود و تا شکست کامل دشمن و خونخواهی شهدای عالی‌مقام نباید از رونق آن کاسته شود.



تجمعات شبانه باید گسترده‌تر برگزار شود



استاد حوزه علمیه قم با اشاره به پیامی که به گفته وی از سوی رهبر انقلاب به اساتید حوزه منتقل شده است، اظهار کرد: بر اساس این پیام، روحانیون و اقشار مختلف باید برای حفظ حضور و تجمعات مردم تلاش کنند و اجازه ندهند این حضور کم‌رنگ شود.



وی افزود: روحانیون بر اساس وظیفه خود باید برای تقویت این اجتماعات تلاش کنند و زمینه حضور گسترده‌تر مردم را فراهم آورند.



فاضل لنکرانی همچنین بر ضرورت پرهیز از طرح مطالب تفرقه‌افکنانه در تجمعات تأکید کرد و گفت: این برنامه‌ها باید مانند روزهای نخست با حضور همه اقشار مردم و افراد دارای سلایق و دیدگاه‌های مختلف برگزار شود تا انسجام و همبستگی عمومی حفظ شود.



وی ادامه داد: حفظ این حضور تا رسیدن به مرحله پایانی نبرد و مأیوس کردن دشمن از اهدافی است که باید با جدیت دنبال شود.



روحانیون باید حضور مردم را پررنگ نگه دارند



استاد حوزه علمیه قم با اشاره به سخنان رهبر انقلاب درباره ناکام ماندن دشمن از تحقق رؤیای تسلط بر ایران بیان کرد: به امید پیروزی جبهه حق، دوره تسلط دشمن بر کشورهای منطقه نیز به پایان خواهد رسید.



وی در پایان با تأکید دوباره بر مسئولیت روحانیون در این زمینه خاطرنشان کرد: روحانیون نقش مهمی در تجمعات شبانه دارند و باید تلاش کنند حضور مردم با قوت بیشتری نسبت به گذشته ادامه پیدا کند تا زمینه تحقق موفقیت‌های بزرگ برای کشور و انقلاب فراهم شود.