صفایی بوشهری: دشمن در تهاجم فرهنگی و سیاسی دنبال فروپاشی داخلی است

به گزارش خبرگزاری مهر٬ آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری با اشاره به ابعاد مختلف تهاجم دشمن علیه ایران بیان کرد: دشمن تنها در عرصه نظامی وارد میدان نشده، بلکه در عرصه‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی نیز به دنبال تضعیف کشور است.

نماینده مقام معظم رهبری در استان بوشهر با اشاره به تهاجم فرهنگی دشمن گفت: دشمن تلاش می‌کند فرهنگ اصیل اسلامی و ایرانی را مورد تعرض قرار دهد و جامعه را از درون دچار فروپاشی فرهنگی کند، اما مردم ایران پای فرهنگ، هویت و ارزش‌های خود ایستاده‌اند.

عضو مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر ضرورت وحدت جریان‌های سیاسی کشور گفت: دشمن در عرصه سیاسی تلاش می‌کند با ایجاد فتنه و اختلاف، جریان‌ها و شخصیت‌های سیاسی را مقابل یکدیگر قرار دهد تا جبهه داخلی در برابر دشمن متحد نباشد؛ بنابراین همه جریان‌های سیاسی باید هوشیار باشند و وحدت خود را حول محور ولایت حفظ کنند.