فراخوان جشنواره‌ مطبوعات کودک و نوجوان منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، مدیران ‌مسئول، سردبیران نشریه‌های کودک و نوجوان، نویسندگان، شاعران، تصویرگران، خبرنگاران و عکاسان فعال در حوزه ادبیات کودک و نوجوان تا ۲۴ آبان ۱۳۹۶ فرصت دارند آثار منتشر شده در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ را به دبیرخانه این جشنواره ارسال کنند.

بر اساس این فراخوان، علاوه بر بخش ویژه، آثار مطبوعات کودک در ۱۵ بخش‌ همچون تیتر، خبر، گفت‌وگو، سرمقاله، یادداشت و مقاله، گزارش، طنز مطبوعاتی، کاریکاتور، کمیک استریپ، گرافیک مطبوعاتی (طراحی جلد، صفحه‌آرایی و تصویرگری)، عکس، داستان تألیف (کودک و نوجوان)، شعر (کودک و نوجوان)، آثار مخاطبان (نهایت سن پدیدآورنده ۱۸ سال تمام، در زمان چاپ اثر در نشریه) و انتخاب نشریه‌ی برتر از نگاه کودکان و نوجوانان داوری می‌شود.

بر اساس این گزارش، فعالان این حوزه باید سه نسخه از هر اثر (یا یک نسخه به همراه CD PDF) که در نشریات رسمی ویژه کودکان و نوجوانان منتشر شده‌ است را به این دبیرخانه ارسال کنند.

بر همین اساس، با توجه به اهمیت محیط زیست، در این جشنواره نیز مانند دوره‌ی قبل، آثار منتشر شده در این حوزه به صورت مجزا در بخش ویژه مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت.

این دبیرخانه در فراخوان خود تاکید کرده است تیترها و آثاری که نام پدیدآورنده به صراحت در نشریه بیان نشده یا با نام مستعار منتشر شده‌اند، در صورتی که به مرحله‌ی پایانی راه یابند، با تأیید کتبی نام پدیدآورنده از سوی مدیر مسوول یا سردبیر نشریه، مود بررسی قرار می‌گیرد.

علاقه‌مندان شرکت در این جشنواره می‌توانند آثار خود را به نشانی تهران، خیابان شهید دکتر بهشتی، خیابان شهید خالد اسلامبولی، شماره ۲۶، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، واحد انتشارات، دبیرخانه‌ سیزدهمین جشنواره‌ مطبوعات کودک و نوجوان ارسال کنند.