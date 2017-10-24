۱۰ قصه تصویری از هزار و یک شب منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انتشارات قدیانی، عناوین کتاب «۱۰ قصه تصویری از هزار و یک شب» شامل «ماهیگیر و دیو»، «حکیم رویان و ملک یونان»، «شاهین و پادشاه»، «علاءالدین و چراغ جادو»، «جزیرههای که نهنگ بود»، «دره الماسها»، «بچه شیر و آدمیزاد»، «چشمه جادویی»، «دراج و لاکپشتها» و «قاضی پنج ساله» است. نویسنده در این اثر تلاش کرده تا داستانهای «هزار و یک شب» را با زبانی ساده و روان برای مخاطبان کودک و نوجوان بیان کند.
حسین فتاحی، نویسنده کتاب، این اثر را با قصه «ماهیگیر و دیو» آغاز و روایت میکند که بخشی از این داستان از نظرتان میگذرد: روزی روزگاری، ماهیگیر فقیری بود که هر روز به دریا میرفت. تورش را به دریا میانداخت. چند تا ماهی میگرفت و با فروختن آنها خرج زندگیاش را در میآورد.
روزی از روزها، ماهیگیر قصه ما به دریا رفت، تورش را به آب انداخت اما هر چه منتظر شد حتی یک ماهی هم صید نکرد. ماهیگیر بیچاره خسته و کوفته، رو به آسمان کرد و گفت: «خدایا، راضی نشو که دست خالی به خانه برگردم، خودت که خبرداری اگر دست خالی به خانه بروم، بچههایم گرسنه میمانند».
او باز هم منتظر شد و ناگهان حس کرد که تورش سنگین شده است، آن را از آب کشید، دید که خمره بزرگی در تورش گیر کرده است، خوب به آن نگاه کرد در خمره محکم بسته شده بود و مهر حضرت سلیمان (ع) روی آن دیده میشد.
ماهیگیر خوشحال شد، فکر کرد داخل خمره پر از طلا و جواهر است، با خود گفت: «گنج بزرگی پیدا کردم». با چاقو در خمره را باز کرد، ناگهان دود سیاهی از دهانه خمره به هوا رفت و از میان دود، دیو بزرگ و تنومندی ظاهر شد.
دیو با دیدن ماهیگیر، به حرف آمد و گفت: «سلام ای حضرت سلیمان! به من رحم کن و گناهم را ببخش!». ماهیگیر با تعجب گفت: «چه میگویی؟ حضرت سلیمان کجا بود؟ مگر نمیدانی که سالهاست فوت کرده و از میان ما رفته است!؟».
این کتاب از سوی وزارت آ» وزش و پرورش در کتابنامههای رشد معرفی شده و همچنین به عنوان کتاب مناسب در کتاب فارسی هفتم (اول متوسطه) ذکر شده است.
کتابهای بنفشه واحد کودک و خردسال انتشارات قدیانی، این کتاب را در تیراژ ۲۲۰۰ نسخه، قطع رحلی، ۱۲۶ صفحه و قیمت ۳۰۰۰۰ تومان در اختیار علاقهمندان قرار داد.
