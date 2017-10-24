به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه گیتی پسند اصفهان چندی پیش پیشنهاد برگزاری فوتسال جام باشگاه های آسیا را به فدراسیون فوتبال ارائه کرد و برای برگزاری این مسابقات و میزبانی آن، اعلام آمادگی کرد.

علی کفاشیان رئیس کمیته فوتسال هم بعد از مذاکره با فیفا، از موافقت ابتدایی فدراسیون جهانی با میزبانی ایران خبر داد تا برنامه ریزی ها برای نحوه برگزاری این تورنمنت آغاز شود.

عباس ترابیان رئیس کمیته فنی و توسعه فوتسال که روز گذشته به اصفهان سفر کرده بود، به خبرنگار مهر گفت: در این سفر با مسئولان باشگاه گیتی پسند جلسه داشتم و صحبتهایی در این ارتباط مطرح شد. بر این اساس، مقرر شد جام باشگاه های جهان با حضور هشت تیم از ۴ کشور یعنی دو تیم برتر هر کشور برگزار شود.

وی درباره معیار انتخاب کشورها تاکید کرد: سعی ما این است که کشورهایی که در فوتسال قدرتمند هستند و به نوعی نماینده فوتسال جهان به حساب می آیند، انتخاب شوند. تصور خودم این است که کشورهای تاپی مثل روسیه می توانند در این تورنمنت باشند. می‌توانیم از اروپا و آمریکای جنوبی کشورهایی را دعوت کنیم.

رئیس کمیته فنی فوتسال درباره زمان پیشنهادی برای برگزاری جام باشگاه ها هم یادآور شد: مسئولان باشگاه گیتی پسند روی اردیبهشت ماه برای برگزاری این تورنمنت نظر دارند که من هم حرفی ندارم. ولی باید دید تقویم کشورهایی که دعوت می شوند، چگونه خواهد بود. برای جوایز هم صحبتهایی صورت گرفت و مقرر شد به سه تیم اول جایزه داده شود. البته من باید مذاکره با کشورها را آغاز کنم و در نهایت ببینیم چه پیش می آید.