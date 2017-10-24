۷ نمایش به بخش تئاترکودک جشنواره بین المللی تئاتر کودک راه یافت

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی بیست و چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان، شورای انتخاب بخش کودک متشکل از حسن دادشکر، مجتبی مهدی، هنگامه مفید، مریم معترف و ناصر آویژه پس از ارزیابی آثار متقاضی، ۷ نمایش را برای حضور در بخش تئاتر کودک معرفی کرد.

آثار راه یافته به بخش تئاتر کودک به شرح زیر اعلام شده اند:

نمایش «پینوکیو» نوشته و کارگردانی امیر شیخ جبلی از اصفهان

نمایش «جیک جیکو در مزرعه» نوشته و کارگردانی حسین مزینانی از تهران

نمایش «دیواکولا» نوشته عماد نصرآبادی و کارگردانی محمد جهان پا از مشهد

نمایش «روزگار یک سگ» نوشته حمیدرضا نعیمی و کارگردانی مهدی قلعه از تهران

نمایش «شب اسرارآمیز» نوشته عبد آتشانی و فریبا برجی فلاح با کارگردانی عبد آتشانی از تهران

نمایش «ماه پیشونی» نوشته ایوب آقاخانی و کارگردانی آزاده انصاری از تهران

نمایش «من و در لجباز» نوشته و کارگردانی محمد تیموری از تهران

بیست و چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان با دبیری مریم کاظمی، آذرماه ۱۳۹۶ در شهر همدان برگزار می شود.