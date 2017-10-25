سوگواره ۳ ساله های حسینی در حرم حضرت عبدالعظیم(ع) برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر چهارشنبه و هم زمان با سالروز شهادت حضرت رقیه(س) همایش سه ساله‌های حسینی در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) با حضور مومنین و به ویژه بانوان و دختران خردسال برگزار شد.

حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) مانند سال های گذشته شاهد حضور پرشور بانوان و دختران خردسالی بود، که با پوشش چادر و هم نوا با با دختر سه ساله امام حسین(ع) اشک ماتم ریختند.

در این مراسم دسته های عزاداری از سمت میدان شهرری به طرف حرم حضرت عبدالعظیم(ع)، حرکت کرده و پرچم‌های «یا سیدتنا رقیه» را به اهتزار در آورده و سربندهای یا رقیه(س) ، یا حسین(ع) و یا فاطمة الزهرا (ع) به پیشانی بسته بوده و به سمت صحن اصلی آستان حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) عزاداری کردند.

عزاداران در این تجمع عظیم به صورت نمادین تابوت حضرت رقیه (س) را تشییع کرده و وارد صحن اصلی حرم شدند، قرار است، علی جباری و تلاوت آیاتی از قرآن کریم توسط داود سروری و همچنین مداحی مجتبی باقری به نوحه سرایی و القای اشعاری درمنقبت أهل بیت(ع) همراه است.

این مراسم، در مصلی امام خمینی(ره) شهریار، حسینیه ثارالله شهدای گمنام ورامین و دیگر نقاط استان تهران نیز از ساعت ۱۴ چهارشنبه با حضور مومنین و نیز فرزندان شهدای مدافع حرم همراه با عزاداری شهادت حضرت رقیه(س) برگزار شد.