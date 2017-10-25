حال و هوای اربعین در مرز مهران/ تردد ۳۲۰ هزار زائر از محرم تاکنون

خبرگزاری مهر-گروه استان‌ها: صدای اربعین به گوش می‌رسد، همه زائران عاشق حسینی کوله بار سفره را آماده کرده‌اند و در حال حرکت به سوی مرزهای کشور برای رفتن به کربلای معلی هستند. مرز مهران به عنوان پر ترددترین مرز کشور حال و هوای اربعین به خود گرفته و منتظر زائران حسینی است.

مرز مهران در ۸۵ کیلومتری شهر ایلام در حال حاضر روزهای آرامی را سپری می‌کند و هر چه به ایام اربعین نزدیک می‌شویم حجم زوار بیشتر می‌شود، مردم استان ایلام و شهرستان مهران با تمامی وجود آماده پذیرایی از زوار حسینی هستند.

از شهر مهران تا پایانه مرزی دستگاه‌های اجرایی و انتظامی در حال تدارک برای خدمات رسانی به زوار اربعین هستند، پایانه مرز مهران از لحاظ آب و برق و ارتباطات تجهیز شده است و آماده ورود زائران اربعین است.

زائران آرام آرام در حال ورود به پایانه مرزی و خروج از کشور هستند و فعلاً از ازدحام و شلوغی خبری نیست ولی بی شک باید منتظر روزهای شلوغ پر تردد ترین مرز کشور طی روزهای آینده بود.

زائران دسته‌دسته از اقصی نقاط کشور به مرز مهران آمده و از روند خدمات دهی اعلام رضایت می کنند و از علاقه خود برای تردد از این مرز می گویند.

تردد ۳۲۰ هزار زائر از اول محرم تاکنون

مراد ناصری فرماندار مهران در گفتگو با خبرنگار مهر در این زمینه اظهار داشت: همه چیز در مرز مهران برای اربعین مهیا شده است و هیچ مشکلی در مرز برای تردد زائران وجود ندارد.

وی با اشاره به اینکه مردم و مسئولان استانی و شهرستانی با جان و دل آماده استقبال و پذیرایی از زوار هستند، گفت: از اول محرم تاکنون ۳۲۰ هزار زائر از مرز مهران به عتبات عالیات تردد داشته‌اند.

فرماندار مهران با اشاره به اینکه تمامی امکانات و تجهیزات در مرز برای تسهیل در رفت و آمدها مهیا شده است و امسال در بحث پارکینگ و آبرسانی هیچ مشکلی نخواهیم داشت.

ناصری بیان داشت: گیت‌های مرز مهران چه در داخل پایانه و چه خارج از پایانه برای تردد زوار اربعین مهیا شده است، تنها انتظار ما از زوار این است که حتماً ویزا و گذرنامه داشته باشند.

وی تصریح کرد: اگر زائران ویزا و گذرنامه داشته باشند قطعاً بدانند بدون هیچ مشکلی از مرز تردد خواهند کرد، البته امسال محدودیت‌های بیشتری برای کنترل زوار در نظر گرفته شده است.

سردار نورعلی یاری فرمانده انتظامی استان ایلام نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امسال شرایط مرز مهران نسبت به سال گذشته در بحث کنترلی بیشتر شده به طوری که پنج گیت از پل زائر تا پایانه ایجاد شده است.

وی گفت: افراد بدون ویزا و گذرنامه قطعاً به شهرهای خود با اتوبوس‌های از قبل پیش بینی شده برگشت داده می‌شوند.

وی با اشاره به حضور ۱۲ هزار نیروی انتظامی در مرز مهران، گفت: نیروی انتظامی با اشراف کامل و رفع مشکلات سال گذشته، امسال به زوار حسینی خدمات رسانی خواهد کرد.

آمادگی مرزبانی در مرز مهران

سرهنگ یحیی اللهی فرمانده مرزبانی استان ایلام نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تاکنون ملاقات‌های مرزی با طرف عراقی برگزار شده و از آن‌ها خواسته‌ایم نهایت همکاری برای تسهیل در تردد زائرین داشته باشند تا مشکلی برای زائرین در خاک عراق پیش نیاید.

وی گفت: تجارب سال‌های گذشته نشان داده در بعضی از نقاط ضعف‌هایی وجود دارد که امسال با فنس کشی حریم رودخانه جنب پایانه و با قرار دادن کانتینر در جناحین پایانه و حفر کانال هیچ گونه مشکلی در بحث امنیت برای زائرین وجود ندارد.

فرمانده مرزبانی استان ایلام با هشدار به قانون شکنان مقررات مرزی و زائرین بدون ویزا و گذرنامه توصیه کرد در فرصت باقی مانده به دنبال تکمیل مدارک خود باشند.

اللهی تصریح کرد: امکان خروج برای زائرین فاقد مدارک هویتی معتبر از قبیل گذرنامه و ویزا از مرز مهران امکان پذیر نیست، حتما هم زائران از مسیر تردد مشخص شده تردد کنند تا بر اساس زیرساختی که در مرز خروجی شان در نظر گرفته شده دچار زحمت نشوند.

وجود ۲۰۰ موکب در استان ایلام و مهران برای خدمات رسانی به زوار

سید محمد علوی‌فر رئیس ستاد عتبات عالیات استان ایلام نیز به خبرنگار مهر گفت: خوشبختانه در بحث خدمات رسانی و پذیرایی امسال تمهیدات خوبی اندیشیده شده و بیش از ۲۰۰ موکب در سراسر استان و مهران فعالیت خواهند کرد.

وی گفت: این موکب ها در زمینه اسکان و توزیع نهار، شام و صبحانه به زائران حسینی ارائه خدمات خواهند کرد.

محمد رزم رئیس دادگستری ایلام نیز دیروز در نشست شورای قضایی استان اظهار داشت: دستگاه قضایی استان نیز همزمان با ایام اربعین تمهیدات لازم برای برگزاری این مراسم و خدمات دهی اندیشیده است.

وی گفت: در پایانه مرزی مهران طی ایام اربعین دادسرای عمومی مهران شامل دادیار، بازپرس، دادرس به صورت کشیک برای بررسی تخلفات احتمالی حضور دارند.

رزم با اشاره به اینکه سازمان قضایی نیروهای مسلح نیز به صورت کشیک حضور دارند، افزود: اداره کل تعزیرات حکومتی در رابطه با رسیدگی به جرائم مالی و اقتصادی حضور خواهد داشت.

رئیس دادگستری ایلام تصریح کرد: در بحث فروش غیرمجاز سیم کارت و قیمت حمل و نقل نیز دستگاه تعزیرات به صور جدی ورود خواهد کرد.

وی افزود: تأمین امنیت پارکینگ‌های شهرستان مهران از دیگر اقدامات مهم در مرز خواهد بود.

پارکینگ‌های مهران آماده پذیرش خودروهای زائران است

حجت شاکیان شهردار مهران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هم اکنون پارکینگ‌های اربعین و پایانه برکت آماده پذیرش خودروهای سبک و سنگین هستند.

وی گفت: کار ساماندهی پارکینگ‌های خصوصی در داخل شهر نیز انجام شده است.

شهردار مهران با اشاره به اینکه بخش مهمی از این پارکینگ ها امسال آسفالت شده است، فقط در پارکینگ بزرگ اربعین با ۷۰ هکتار مساحت ظرفیت پارک بیش از ۴۰ هزار خودرو فراهم شده است.

وی گفت: امسال پارکینگ‌ها شناسانه دار شده و نرخ مصوب را از رانندگان خودروها دریافت می‌کنند.

سرهنگ جلال میرزابیگی معاون هماهنگ کننده انتظامی استان ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پارکینگ های شهر مهران ساماندهی شده و بیش از ۳۰۰ نیروی شرکت های حفاظتی برای تامین امنیت این پارکینگ ها استفاده می شود.

مرز مهران به نزدیک ترین مرز به کربلای معلی طی ایام اربعین قطعا شاهد حجم زیادی از زوار خواهد بود که ضرورت ایجاد زیرساخت های لازم ضروری است، طی سال جاری اقدامات خوبی انجام شده ولی قطعا با توجه به حجم بالای زوار، خدمات رسانی ها هم باید بیشتر شود.

مسیرهای برای رسیدن به مرز مهران

۱- کرمانشاه-اسلام آباد-ایوان-ایلام-مهران

۲-کرمانشاه-حمیل-سرابله-ایلام-مهران

۳-خرم آباد-کوهدشت-سرابله-ایلام-مهران

۴-خرم آباد-دره شهر-بدره-ایلام-مهران

۵-خوزستان-اندیمشک-دهلران-مهران

البته در سفر به استان ایلام ۳ راه دسترسی از طریق شهرستان دهلران ایلام و ملکشاهی به مهران امکان پذیر است.

زائران می‌توانند با توجه به استان‌های محل سکونت در شرق، غرب، شمال و جنوب کشور از نزدیک‌ترین مسیر به استان‌های کرمانشاه، خوزستان و لرستان وارد استان ایلام شوند.