تحریم‌ ایران علیه متون حقوق بشری است/آمریکا از برجام خارج نمی شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما ، محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر در برنامه تلویزیونی تیتر امشب گفت: حقوق بشر یک مفهوم بدشانسی است چون جنایکارانی مثل امریکا در این زمینه پرونده بدی دارند. بازجویی های غیر متعارف برای آنها قانونی است. در امریکا نژادپرستی غوغا می کند. دست آنها به خون مردمی در کشورهایی مثل یمن، بحرین، عراق، سوریه آغشته است و آنها پرچمدار حقوق بشر شده اند که بسیار خنده دار است.



وی ادامه داد: ما در جمهوری اسلامی ایران مبنای روشنی داریم. در حقوق بشر باید پاسداری از کرامت انسانی رعایت شود چون کرامت انسانی هبه الهی است چون نه کسی می تواند بگیرد نه کسی صدقه داده است. ما در این زمینه مبنای مشخصی داریم و در صحنه بین المللی حق خود را از دست نخواهیم داد. نسل اول که منشور حقوق بشر را گفته است. نسل دوم راهکارها را گفته و نسل سوم که در حال حاضر اجرا می شود باید جمهوری اسلامی این قضیه را به چالش بگذارد تا رشد فرهنگ ها صورت گیرد و اجازه ندهیم حق اصلی از مردم گرفته نشود.



لاریجانی در ادامه گفت: آن چیزی که غربی ها ما را متهم می کنند خودشان به آن آلوده هستند. حقوق بشر یک معنای عمیق دارد. اتهامات آنها به ما مبنا ندارد و آن ها بارها در این زمینه رسوا شده اند.



وی گفت: مثلا، گزارشگری که هنوز وارد کار نشده است و با بی بی سی مصاحبه می کند و گزارش می دهد قابل قبول نیست. ما برای آمدن گزارشگر به ایران مشکلی نداریم اما اجازه نمی دهیم به اسم گزارشگر حقوق بشر در کشور ما فساد انجام شود. در سال 88 همین مدعیان حقوق بشر کشور را شلوغ کردند و موجب مشکلات شدند. جمهوری اسلامی حقوق بشر را میدان وسیع می داند.



دبیر ستاد حقوق بشر در ادامه گفت: ستاد حقوق بشر به قوه قضائیه تعلق ندارد بلکه رئیس آن رئیس قوه قضائیه است و 5 وزیر رئیس نیروی انتظامی و رئیس مجلس و دیگر ارکان درآن وجود دارد که از سال 84 تشکیل شده است.



ما در حقوق بشر دو لایحه داریم یکی لایحه احتجاج که همانطور که غربی ها به ما ایراد می گیرند ما نیز در رعایت نشدن حقوق بشر در کشورهای غربی به آنها ایراد می گیریم و با آنها مذاکره می کنیم. بحث دیگر تبیین راهکارهاست مثلا با ایتالیایی ها رهنمودی راه اندازی کردیم که از فرمایشات رهبری در این امور کمک گرفتیم. با آنها در موضوعات مختلف مثل حقوق متهم و... مذاکره داشتیم. مجموعه حقوق کیفری متهم در کشورمان با کشور آنها را مقایسه کردیم که مشخص شد قوانین ما کامل تراست. در مورد انبعاث قوانین آنها از فقه نیز بحث وگفتگو شد و آنها قانع شدند که عقلانیت اسلامی در کشور ما بسیار پذیرفته است و قبول کردند که در بحث ها شرکت کنند.



لاریجانی در ادامه گفت: تحریم، حقوق مردم را ضایع می کند. امریکا به خاطر اینکه کشوری را دوست ندارند مورد تحریم های بین المللی قرار می دهند. تحریم هایی که علیه ایران بکار می برند قاطعانه علیه چندین متن حقوق بشری است.



او در ادامه درباره اتهامات امریکا علیه ایران گفت: ما برای اینکه استراتژی امریکا را خوب تشخیص دهیم نباید گول حرف های ترامپ را بخوریم. او استاد چانه زنی است و فکر کرده صحنه سیاسی شبیه صحنه خرید ملک است و به خالی بندی هم مشهور شده است. او درباره کره شمالی گفت: ما شما را نابود می کنیم بعد به واسطه چین به التماس افتاده که ما در فکر نابودی نیستیم و درصدد گفتگوهستیم. ترامپ آدم چرتکه انداز است و می خواهد زود به پول برسد و عجله هم دارد که در همین چهارسال به مقصود برسد. درباره کشورهای حاشیه خلیج فارس گفته که این کشورها کشور نیستند و اگر ما سه روز حمایت خود را از این کشورها دریغ کنیم نابود می شوند.



او افزود: ما باید طرف مقابل را خوب بشناسیم و توجهی به حرف های ترامپ نداشته باشیم. او آدم بی کلاسی در ادبیات است البته بوش پسر نیز تا نزدیکی ایران آمد و ما را محور شرارت قرار داد بنابراین سیاست امریکا نسبت به ما جوری نیست که با ادبیات عوض شود. تمام مسائل درباره ایران به این دلیل است که دید آنها نسبت به ایران مثل عربستان بود که می خواستند از ایران استفاده کنند چون ایران روی پای خود ایستاد و سیاست استقلالی را در پیش گرفت مورد توجه قرار گرفته است چون نمی خواهند ما استقلال داشته باشیم.



او در ادامه درباره فشار بر اروپا برای تحت فشار قرار دادن ایران در برجام گفت: کشورهای عمده اروپا در مخالفت با سیاست ما نیاز به تحریک امریکا ندارند، آنها خود کارنامه خوبی ندارند و ما باید در رابطه با آنها دقت کنیم. در برجام سیاست 1+4 وجود نخواهد داشت چون اگر خروج باشد دیگر برجام قابل قبول نیست. اروپا باید بداند اگر امریکا به تعهدات خود عمل نکند دیگر برجام موضوعیت نخواهد داشت. آنها نیز تحت تاثیر امریکا قرار خواهند گرفت چون از امریکا می ترسند. اروپایی ها به اندازه امریکا غیر اطمینان هستند.



نکته اساسی این است که تحریم های ما برچسبی نیست بلکه واقعی است. در تحریم تگ نداریم این مساله مهم است اگر تحریم بیاورند نمی تواند تحریمی باشد که در برجام برداشته شده است. ما اصلا نباید از مکانیزم ماشه بترسیم. ما باید به غربی ها نشان دهیم از تحریم نمی ترسیم و راه آن این است که دولت تحریم را بازسازی کند یعنی اگر امریکا بخواهد در ایران سرمایه گذاری کند ما خودمان قبول نکنیم چون نباید فقط واردات باشیم. بودجه نیز بر مبنای بازسازی تحریم باشد چون اگر امریکا ما را بترساند ما نیز بفهمانیم که ما کلا دندان شما را دور انداخته ایم.



لاریجانی در ادامه گفت: امریکا همیشه طلبکار باقی می ماند و برجام را قبول نمی کند تا غل و زنجیری که از طریق برجام بر پای ما بسته شده همچنان باقی بماند. ما پیش بینی نمی کنیم که امریکا از برجام خارج شود بلکه فقط با غر زدن سعی در این دارد که به تعهدات خود عمل نکند.



او در ادامه گفت: مجلس می تواند مصوبه ای برای استحکام برجام ارائه دهد. در برجام تحریم ها حیثیتی نداریم. در برجام 1+4 نداریم. مکانیزم ماشه باید برداشته شود. مجلس می تواند به دولت کمک کند همانطور که کنگره امریکا به دولت کمک می کند. این ها پیام های بسیار روشن به امریکاست. پیام های روشن باید عملی باشد. دولت باید نشان دهد که معطل نیست وباید باور کنیم که می توانیم جلوی آنها بایسیتم و می توانیم. تفکر تا وقتی واردات محور باشد موفق نخواهیم شد باید نسل جوان را باور کنیم. پیام های روشن ما برای امریکا فراتر از تحلیل مباحث خواهد بود.



لاریجانی درباره اجماع و همبستگی نیز گفت: علی رغم اختلاف نظر با دولت، اما امریکا باید بداند که ما هیچ مشکل اساسی در داخل نداریم. ما در مقابل امریکا و تعرضات امریکا و غرب و اروپا می ایستیم و توان ملی مارا در مقابل امریکا حفظ خواهد کرد. عزت ما به برکت تعالیم اسلام و به برکت حضور مردم است که این نکته بسیار کلیدی است. امریکا نمی تواند با حرف بین صفوف ملت ما فاصله بیاندازند.



وی گفت : ملت ما و دولت و تمام ارکان واحده در رویارویی با دشمن ید واحد است و امریکا به این باور رسیده است. ما به تجربه ای رسیدیم که از راه سخت بدست آوردیم. برجام برای ملت ما عبرت بسیار بزرگی داشت ما هرگز نباید برای منافع ملی خود کمترین سازش را داشته باشیم. انرژی هسته ای میدانی است که چندین فنون را با خود بالا می برد.



دبیر ستاد حقوق بشر گفت: سپاه منافع امریکا را در منطقه به چالش کشیده است. نقشه های آنها در خاورمیانه، سوریه و یمن نا موفق بوده است این علت مخالفت آنها با سپاه است.



او در ادامه درباره اتهامات به قوه قضائیه نیز گفت: قوه قضائیه نباید زیاد درگیر پاسخ دادن به ضد انقلاب باشد. باید مشی قانونی خود را قاطعانه انجام دهد.