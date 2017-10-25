غلامرضا نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه‌های ویژه‌ای که از طرف فدراسیون پزشکی ورزشی به مناسبت هفته تربیت‌بدنی در تهران و سایر استان‌ها اجرا شده است، گفت: در این هفته برپایی ایستگاه سلامت در مراکز استان‌ها یکی از برنامه‌های ویژه‌ای بود که در دستور کار داشتیم. در این مراکز به صورت رایگان از افراد متقاضی آزمایش‌هایی همچون فشار خون، تست قند خون و کنترل قد و وزن به عمل آمد.

وی در این رابطه ادامه داد: در تهران فعالیت‌های خوبی در حوزه ورزش بانوان انجام شد. همایش‌هایی همچون ورزش و بارداری را برگزار کردیم. همچنین در معاونت زنان ریاست جمهوری و در بخش سلامت یک همایش برگزار شد. همایشی هم با همکاری شهرداری در تالار ایوان شمس برگزار کردیم.

رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی تأکید کرد که در این هفته ۹۹ درصد خدمات ارائه شده در مجموعه پزشکی ورزشی در استان‌های مختلف به صورت رایگان انجام شد.

نوروزی در ادامه با یادآوری اینکه کنگره تغذیه ورزشی اصفهان به عنوان بزرگترین رویداد تاریخ پزشکی ورزشی ایران در سطح بین‌الملل طی روزهای ۲۶ تا ۲۸ مهرماه در اصفهان برگزار شد، در مورد روند برگزاری آن توضیحاتی ارائه کرد.

وی در این رابطه گفت: در این کنگره ۱۶ کارگاه تخصصی و ۳۸ پنل و سخنرانی علمی با حضور اساتید داخلی و خارجی برای بیش از ۲۵۰۰ نفر شرکت‌کننده ارائه شد؛ ضمن اینکه ۲۵۰ مقاله هم از طرف کمیته علمی این کنگره مورد پذیرش قرار گرفت.

رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی با یادآوری دوباره حضور ۲۵۰۰ شرکت‌کننده در کنگره تغذیه ورزشی اصفهان گفت: این در حالی است که میانگین شرکت‌کنندگان در کنگره‌های پزشکی ورزشی ۶۰۰ تا ۸۰۰ نفر است.

نوروزی در مورد محورهای کنگره اصفهان تصریح کرد: جدیدترین مباحث علمی در زمینه نقش تغذیه صحیح در عملکرد ورزشی، مکمل‌های ورزشی و ارگوژنیک، آب و الکترولیت‌ها و مدیریت وزن ورزشکار در ورزش‌هایی که دسته‌بندی وزنی دارند، از مهمترین محورهای مورد بحث بود.

وی همچنین اعلام کرد: نتایج آخرین دستاوردهای علمی و تحقیقاتی توسط پژوهشگران داخلی و خارجی و پانل‌های پرسش و پاسخ و سمپوزیوم‌ها جهت ایجاد محیطی برای تبادل نظر و ارتقای سطح عملکرد پزشکان، حضور کارشناسان تغذیه و تربیت‌بدنی در ارائه رژیم‌های غذایی صحیح برای ورزشکاران، معرفی جدیدترین ابزار و وسایل ارزیابی وضعیت تغذیه ورزشکاران، معرفی و برگزاری کارگاه‌های عملی و کاربردی در زمینه تغذیه ورزشی در اردوهای ورزشی، از جمله اهدافی بود که در دستور کار کنگره مورد نظر قرار داشت.

رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی در بخش دیگری از گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه طبق آمار و تا پایان نیمه نخست سال جاری، تعداد ورزشکاران سازمان‌یافته در کشور به یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر رسید، به ارائه آمار دیگری از فعالیت‌های این فدراسیون پرداخت.

نوروزی ادامه داد: تا پایان شهریور ماه بیش از ۱۰ هزار نفر از مربیان و ورزشکاران در دوره‌های آموزشی ستادی و استانی تحت آموزش دوره‌های تخصصی فدراسیون قرار گرفتند. همچنین تا این مقطع زمانی، بیش از ۱۵۰۰ ورزشکار و مربی، مشاوره تغذیه از بخش‌های ستادی و استانی دریافت کردند.

وی با بیان اینکه کلینیک مرکزی کمیته توانبخشی و کلینیک‌های استانی پزشکی ورزشی در مجموع بیش از ۸۰۰۰ جلسه خدمات فیزیوتراپی ارائه کرده‌اند، افزود: تاکنون بیش از ۱۷۰۰ ورزشکار و مربی از بخش‌های ستادی و استانی خدمات روانشناسی دریافت کرده‌اند.

رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی تأکید کرد: تا به امروز ۹۰۰۰ بازرسی از باشگاه‌ها و اماکن ورزشی انجام شده است که ۶۰۰ تذکر را به همراه داشته است؛ ضمن اینکه در این زمینه به ۱۸۰ شکایت مردمی هم رسیدگی شده است.

نوروزی گفت: در زمینه اطلاع‌رسانی پزشکی ورزشی و بخصوص دوپینگ ۴۲ هزار نسخه بروشورهای آموزشی چاپ شده است؛ ضمن اینکه بیش از ۹۳۰۰ ساعت پوشش پزشکی اردوها و مسابقات ملی را نیز داشته‌ایم.