۳ آبان ۱۳۹۶، ۹:۱۴

آغاز اجرای طرح ملی «پیشگیری از تنبلی چشم» در پلدختر

پلدختر - طرح ملی «پیشگیری از تنبلی چشم» در پلدختر باهدف پیشگیری از نابینایی و کم بینایی در کودکان با حضور مسئولان شهرستانی آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، طرح ملی «پیشگیری از تنبلی چشم» در پلدختر شامگاه سه شنبه با هدف پیشگیری از نابینایی و کم بینایی در کودکان با حضور بخشدارمرکزی، رئیس آموزش وپرورش پلدختر، معاون شبکه بهداشت و درمان و رئیس و کارشناسان اداره بهزیستی شهرستان در محل مهدکودک «نس» پلدختر آغاز شد.

کریم میرزایی بخشدار مرکزی شهرستان پلدختر در حاشیه این مراسم به خبرنگار مهر گفت: این طرح در راستای پیشگیری از کم بینایی و نابینایی کودکان سه تا ۶ ساله و ارتقای سطح سلامت جسمی به ویژه از لحاظ بینایی آنان اجرا می شود.

وی افزود: اجرای طرح غربالگری بینایی سنجی در راستای توانمندسازی جامعه هدف اقدام ارزشمندی است که هرساله توسط بهزیستی در این سنین به اجرا در می آید.

بخشدار مرکزی پلدختر گفت: اجرای این طرح مورد تاکید مسئولان مربوطه است، چرا که با اجرای آن از بسیاری از نارسایی ها و معلولیت ها به موقع جلوگیری شده و به هزینه های بهزیستی در آینده افزوده نمی شود.

