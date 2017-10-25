  1. استانها
  2. اصفهان
۳ آبان ۱۳۹۶، ۱۰:۳۲

فرماندار نطنز:

چهار موکب از شهرستان نطنز در کربلا برپا می‌شود

چهار موکب از شهرستان نطنز در کربلا برپا می‌شود

نطنز - فرماندار شهرستان نطنز گفت: امسال نیز همانند سال گذشته، چهار موکب از شهرستان نطنز در کربلا برپا می‌شود.

یوسف حسنی صبح چهارشنبه در مراسم بدرقه خادمین و تجهیزات موکب حضرت ابوالفضل العباس (ع) نطنز در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با برنامه ریزی های انجاد شده، امسال نیز همانند سال قبل چهار موکب از شهرستان نطنز در کربلای معلی پذیرای زائران در اربعین حسینی خواهد بود.

وی تصریح کرد: موکب های حضرت ابوالفضل (ع) حسینیه مرکز شهر نطنز، حسینیه مرکز شهر بادرود، روستای اریسمان و روستای ده آباد از شهرستان نطنز در کربلا برپا می‌شود. 

فرماندار نطنز افزود: با تشکیل ستاد اربعین و کمیته های شش گانه در نطنز، اقدامات مناسبی جهت پشتیبانی، تقویت و حمایت های جامع از موکب ها صورت پذیرفت.

وی تأکید کرد: همه به این موضوع واقف هستند که موکب هایی که به نمایندگی از مردم شهرستان نطنز شکل گرفته است همگی به صورت کاملا خودجوش و مردمی است و عاشقان امام حسین (ع) و خیران نطنزی سعی کرده اند که در این حرکت بزرگ در ایام اربعین حسینی سهیم باشند.

حسنی در پایان یادآور شد: شور و علاقه ای که امروز مردم در مراسم بدرقه کاروان خادمین و تجهیزات موکب حضرت ابوالفضل (ع) نطنز از خود نشان می‌دهند، نشانگر ارادت خاص مردم شهر اولیاء الله به اهل بیت علیهم السلام و به خصوص حضرت امام حسین (ع) است.

کد مطلب 4124312

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها