صدور ویزای اربعین متوقف شد/ زائران در کرمانشاه گرفتار شدند

به گزارش خبرنگار مهر، کنسولگری عراق در کرمانشاه به بهانه بالا رفتن درخواست ها، صدور ویزای اربعین را متوقف کرده است.

عراقی ها اعلام کرده اند که ۶ هزار پاسپورت برای صدور ویزا را دریافت کرده اند و به دلیل کمبود نیرو پاسپورت جدیدی را تا اطلاع ثانوی دریافت نمی کنند.

با اینکه سازمان حج و زیارت کرمانشاه در اختیار قراردادن نیرو و امکانات کمکی را پیشنهاد داده اما کنسولگری عراق حاضر به پذیرش این کمک نشده است!

دفاتر خدمات زیارتی با ارسال پیامهایی به خبرگزاری مهر خواستار ورود استانداری کرمانشاه به موضوع برای جلوگیری از ایجاد بحران دپو شدن زایران پشت مرزهای کرمانشاه شده اند.