  1. استانها
  2. کرمانشاه
۳ آبان ۱۳۹۶، ۱۲:۳۲

ورود مسئولین به کم‌کاری کنسولگری عراق

صدور ویزای اربعین متوقف شد/ زائران در کرمانشاه گرفتار شدند

صدور ویزای اربعین متوقف شد/ زائران در کرمانشاه گرفتار شدند

کرمانشاه: کنسولگری عراق در اقدامی غیر قابل توجیه و به بهانه بالا رفتن درخواستها، صدور ویزای اربعین را متوقف کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، کنسولگری عراق در کرمانشاه به بهانه بالا رفتن درخواست ها،   صدور ویزای اربعین را متوقف کرده است.

عراقی ها اعلام کرده اند که ۶ هزار پاسپورت برای صدور ویزا را دریافت کرده اند و به دلیل کمبود نیرو پاسپورت جدیدی را تا اطلاع ثانوی دریافت نمی کنند.

با اینکه سازمان حج و زیارت کرمانشاه در اختیار قراردادن نیرو و امکانات کمکی  را پیشنهاد داده اما کنسولگری عراق حاضر به پذیرش این کمک نشده است!

دفاتر خدمات زیارتی با ارسال پیامهایی به خبرگزاری مهر خواستار ورود استانداری کرمانشاه به موضوع برای جلوگیری از ایجاد بحران دپو شدن زایران پشت مرزهای کرمانشاه شده اند.

کد مطلب 4124563

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها