رومینگ نسل چهارم موبایل در ۴۲ کشور فعال شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایرانسل، مشترکان این اپراتور می‌توانند در سفر به ۴۲ کشور جهان از سرویس رومینگ نسل چهار (LTE) استفاده کنند.

مشترکان این اپراتور علاوه بر استفاده از شبکه رومینگ بین‌الملل نسل ۳ در ۱۴۵ کشور و با ۲۶۸ اپراتور، این امکان را دارند که از سرویس رومینگ نسل چهار نیز در ۴۲ کشور و ۵۵ اپراتور استفاده کنند.

ایرانسلی‌هایی که قصد سفر به خارج از کشور را دارند، می‌توانند با مراجعه به وب‌سایت ایرانسل به نشانی irancell.ir/roaming با جستجوی کشور مقصد، از برقراری سرویس رومینگ با اپراتورهای آن کشور اطمینان حاصل کنند و با شماره‌گیری کد *۱۱۱*۱# از سیم کارت خود و یا با استفاده از اپلیکیشن ایرانسل من از این سرویس استفاده کنند.

مشترکان ایرانسل علاوه بر مراجعه به وب‌سایت، می‌توانند از شماره ایرانسلی خود، نام کشور مقصد را (به فارسی یا انگلیسی) به شماره ۵۵۵ ارسال و تعرفه‌های رومینگ کشور مدنظرشان را دریافت کنند.

همچنین امکان افزایش شارژ و مدیریت حساب ایرانسلی، از طریق شماره‌گیری کد دستوری *۷# و یا استفاده از اپلیکیشن یا نسخه‌ وب نرم‌افزار ایرانسل من به نشانی my.irancell.ir امکان‌پذیر است.

سرویس رومینگ نسل چهار (۴G/LTE) ایرانسل در کشورهای ترکیه، امارات متحده عربی، آذربایجان، ارمنستان، گرجستان، عمان، قطر، عربستان، کویت، افغانستان، اتریش، بلژیک، دانمارک، آلمان، کره جنوبی، نروژ، روسیه، آفریقای جنوبی، سوئد، تایوان، فرانسه، تایلند، چین، جمهوری چک، ایتالیا، مصر، تاجیکستان، سریلانکا، رومانی، اسپانیا، کامرون، هنگ کنگ، جزایر موریس، لوکزامبورگ، ایسلند، اردن، استرالیا، سوئیس، اوگاندا، ژاپن، سنگاپور و مجارستان به مشترکان ایرانسل ارائه شده است.