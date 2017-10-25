رشد ۳۰ درصدی ارزش صادرات محصولات آبزی

به گزارش خبرنگار مهر، حسن صالحی در مراسم افتتاحیه دومین نمایشگاه بین المللی شیلات، آبزیان، ماهیگیری و صنایع وابسته اظهار داشت: مصرف سرانه آبزیان سال گذشته در کشور به ۱۰.۶ کیلوگرم رسید و امسال نیز این عدد از ۱۱ کیلوگرم عبور خواهد کرد.

وی اضافه کرد: در حال حاضر مصرف سرانه آبزیان بر اساس استاندارد جهانی ۲۰ کیلوگرم است و ایران در بهترین حالت، تنها نصف استاندارد جهانی مصرف آبزیان دارد.

رئیس سازمان شیلات در بخش دیگری از سخنان خود گفت: ممنوعیت صید برای حفظ ذخایر ماهیان خاویاری برای مدت پنج سال است و تاکنون برداشتی برای صادرات از آب‌های دریای خزر انجام نداده‌ایم.

وی با بیان اینکه روند مذکور همچنان ادامه دارد، گفت: در حال حاضر خاویار پرورشی تولید و صادر می شود به طوری که سال گذشته دو تن خاویار تولید شد که یک تن آن به مصرف داخلی رسید و یک تن نیز صادر شد.

معاون وزیرجهاد کشاورزی با بیان اینکه در شش ماه امسال میزان صادرات آبزیان نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر ارزشی ۳۰ درصد رشد دارد، ادامه داد: در برخی زمینه ها مانند میگو و ماهیان رشد صادراتی‌مان بیشتر بوده است.

صالحی با اشاره به اینکه سال گذشته ۱۰ هزارتن قزل آلا از کشور صادر شد، گفت: امسال برنامه ریزی شده ۳۰ هزارتن قزل آلا از کشور صادر شود و دستورالعمل جدیدی به مزارع پرورش قزل آلا ابلاغ شده که وزن تولید به بالای ۱.۵ کیلوگرم برسد که بازار پسندی بیشتری دارد.