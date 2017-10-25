۱۸ روستای بخش بمانی سیریک به اینترنت پر سرعت متصل شدند

محمود دستور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تعداد ۱۸ روستای بخش بمانی ازشهرستان سیریک به اینترنت پرسرعت متصل شدند.

دستور با بیان اینکه شهرهای سیریک، گروگ و کوهستک قبلا به شبکه اینترنت پر سرعت وصل شده بود گفت : با راه اندازی اینترنت پرسرعت برای ۱۸ روستای دیگر کل جمعیت ۱۵ هزار نفری روستاهای بخش بمانی از اینترنت پر سرعت بهره مند می شوند.

وی افزود: برای راه اندازی این طرح بیش از سه میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان هزینه شده است.

دستور یادآور شد: این روستاها قبلا با مشکل اینترنت روبرو بودند که با پیگیری های مکرر شرکت مخابرات سیریک و فرماندار سیریک بخش بمانی سیریک هم از نعمت اینترنت پر سرعت وب بهرمند شدند.

دستور با بیان اینکه در طول سال جاری مقدار ۱۸۰ متر از کابل های مخابرات به سرقت رفت که نیروی انتظامی سیریک حاضر به پیگیری نشد افزود :در دو مرحله دزدان اقدام به سرقت از کابل های مخابرات کردند که بعد از اطلاع به نیروی انتظامی به جد حاظر به پیگیری نشد.

دستور تصریح کرد: مردم خدمات می خواهند و اینکه به هر نحوی که شده باید به دنبال جلب رضایت مردم باشیم.

رئیس مخابرات شهرستان سیریک گفت: در روزهای آینده خبرهای بسیار خوبی در حوزه اینترنت و تقویت پوشش آنتن دهی تلفن های همراه برای روستاهای بخش مرکزی داریم