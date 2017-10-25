به گزارش خبرگزاری مهر، نشست هم اندیشی و تبادل نظر میان فعالان و کارشناسان ایرانی حوزه حمایت از فلسطین با اعضای هیات جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) به ریاست صالح العاروری نایب رئیس جدید دفتر سیاسی این جنبش در مرکز مطالعات اندیشه سازان نور برگزار شد.

در این نشست پس از طرح نظرات و دیدگاه های کارشناسان نسبت به تحولات جاری در فلسطین از جمله توافق آشتی ملی، آینده جنبش های مقاومت، ‌سلاح مقاومت در سایه آشتی ملی و روابط حماس با کشورهای منطقه بویژه ایران، شیخ صالح العاروری نایب رئیس دفتر سیاسی جنبش سیاسی حماس به بیان مواضع رسمی این جنبش نسبت به مسائل مطرح شده پرداخت.

العاروری در ابتدا با قدردانی از میزبانی جمهوری اسلامی ایران و فرصت ایجاد شده برای ارائه و تبادل دیدگاه‌ها و نظرات با حضور کارشناسان ایرانی حوزه مطالعات فلسطین اظهار داشت: از اینکه این فرصت در اختیار ما به عنوان نمایندگان جنبش حماس قرار گرفته تا در یک محفل صمیمی به بیان دیدگاه های خود بپردازیم و از شما مساعدت بنماییم قدردانی می کنیم. ما حقیقتا احساس می کنیم که در خانه خودمان حضور داریم و در تمامی دیدارهایی که با مقامات مسئول ایران داشتیم احساس قوت کردیم و به این نتیجه رسیدیم که قضیه فلسطین مسئله اولویت دار برای ایران و مسئولان آن است. حقیقتاً دغدغه مقامات ایران نسبت به آرمان فلسطین اگر بیشتر از دغدغه های ما نباشد کمتر از آن نیست.

نائب رئیس دفتر سیاسی جنبش اسلامی حماس با اشاره به سابقه طولانی توجه ملت ایران به مسئله فلسطین تصریح کرد: در واقع مسئله فلسطین موضوعی است که پیش از وقوع انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی (ره) در بین ایرانیان وجود داشته است. به یک معنا باید گفت فلسطین نقطه اختلاف اصلی بین امام (ره) و رژیم شاه بوده است.

العاروری در همین زمینه افزود: حمایت از قضیه فلسطین را، هم در سخنان مقام معظم رهبری می بینیم و هم در خطبه های نماز جمعه از سوی علما و روحانیون ایرانی که از انتفاضه قدس حمایت می کنند. قضیه فلسطین و قدس مساله محوری در ایران است، این امر وظیفه ما را هم سنگین تر می کند. ما دائما در دیدار با مقامات ایرانی اعلام می کنیم که فلسطین و قدس هم قضیه ماست و هم قضیه شماست و هیچکدام از ما اجازه ندارد از آن عقب نشینی کند.

وی در ارتباط با روند توافق آشتی ملی اخیر در قاهره گفت: حماس در این مذاکرات بر حفظ سلاح مقاومت و به رسمیت نشناختن رژیم صهیونیستی و پافشاری بر اصول و مبانی خود تأکید کرد؛ ما اگرچه سختی های زیادی را پشت سر گذاشته ایم و سختی های زیادی را هم پیش رو خواهیم داشت، اما باور به سلاح مقاومت، باور به ایجاد کشور تاریخی فلسطین و باور به نابودی رژیم اسرائیل، اعتقاد ذاتی ماست و ما نمی توانیم نسبت به این باورها تغییری ایجاد کنیم. حماس هرگز از اصول خود عقب نشینی نخواهد کرد، اسرائیل را به رسمیت نخواهد شناخت و سلاح را بر زمین نخواهد گذاشت.

العاروری در خصوص حفظ سلاح مقاومت پس از توافق آشتی ملی گفت: ما در توافق قاهره صراحتاً بر حفظ سلاح مقاومت تاکید کردیم و این اصل را در برابر دوربین های رسانه های نیز اعلام نمودیم. توافق آشتی ملی در قاهره بر سر همه چیز صورت گرفت جز سلاح و مقاومت.

نایب رئیس دفتر سیاسی جنبش اسلامی حماس در خصوص اهمیت حفظ روابط با ایران از نگاه رهبران این جنبش افزود: پس از این توافق بود که نتانیاهو در خصوص حمایت یا عدم حمایت از این توافق گفت: ما برای پذیرش آشتی فتح و حماس سه شرط داریم: ۱- حماس باید سلاح را کتار بگذارد ۲- اسرائیل را شناسایی کند و ۳- با ایران قطع رابطه نماید. اما ما در پاسخ اعلام کردیم نه تنها سلاحمان را بر زمین نخواهیم گذاشت و اسرائیل را شناسایی نمی کنیم، بلکه روابط خود را با جمهوری اسلامی ایران تقویت نیز خواهیم کرد و حضور ما در ایران نیز موید همین نکته است.

العاروری به نقل از یحیی سنوار رهبر جنبش حماس در غزه گفت: جنبش مقاومت اسلامی حماس هرگز خلع سلاح مقاومت را نمی پذیرد و اسرائیل را به رسمیت نخواهد شناخت، چون معتقد است که ما در مرحله نابودی اسرائیل هستیم نه شناسایی آن.

وی در ادامه با اشاره به برخی از شایعات در مورد وجود شواهد و اسنادی مبنی بر شناسایی اسرائیل از سوی این جنبش گفت: اگر ما اسرائیل را به رسمیت بشناسیم از دین خارج شده ایم و لذا هرگز نمی توانیم از مبانی و اصول خود عقب نشینی کنیم.

نائب رئیس دفتر سیاسی حماس در خصوص روابط آینده ایران و این جنبش گفت: رابطه ما با جمهوری اسلامی ایران استراتژیک است. این رابطه، از نوع روابط یک دولت با دولت دیگر نیست، ما یک جنبش مقاومتی در داخل فلسطین هستیم که نه دولت داریم و نه نماینده ای در سازمان ملل بلکه تحت محاصره هم قرار داریم. وی افزود: ما هم معتقدیم قضیه فلسطین، قضیه مرکزی امت اسلامی است و همچنین مانند ایران معتقدیم اسرائیل خطری بنیادین برای امت اسلامی است. ما به صورت عملی و میدانی وظیفه خود می دانیم که با رژیم صهیونیستی به عنوان دشمن امت اسلامی مبارزه کنیم و انتظار داریم امت اسلامی نیز به ما کمک کند.

تشکیل دولت فلسطین از نهر تا بحر

العاروری همچنین درباره سند سیاسی حماس مجدداً تاکید کرد: ما هرگز اسرائیل را به رسمیت نخواهیم شناخت. ما و اعضای سازمان ساف (سازمان آزادی‌بخش فلسطین) یک توافق برای تشکیل دولت فلسطینی در مرزها ۱۹۶۷ با هم داریم تا بتوانیم حداقل ها را حفظ کنیم. ما به طرح ایجاد کشور فلسطین از نهر تا بحر و از ناقوره تا ام الرشاش قائل هستیم و معتقدیم که همه آوارگان باید به سرزمین مادری خود بازگردند. بنابراین ما هیچ تغییری در اصول خود نداده ایم. مقاومت حق است و امری واجب که هرگز تغییری نخواهد کرد.

وی در خصوص راهکارهای حماس برای حفظ سلاح مقاومت در دوره پس از توافق آشتی ملی تاکید کرد: سیستم های امنیتی و نظامی مقاومت در غزه به کار خود ادامه خواهند داد و ما در حماس به هیچ وجه نگران آینده سلاح مقاومت نیستیم. محاسبات ما دقیق است و سیطره ما بر زمین نیز کامل است و ما مطمئن هستیم که به سلاح مقاومت آسیبی نمی‌رسد. حرکت در مسیر مقاومت هدف ماست و ان شاء الله هرگز این حرکت متوقف نخواهد شد و نسل آینده مقاومت اسلامی در اعتقاد به اصول و آرمان های فلسطین، نسلی به مراتب پایبندتر از نسل حاضر خواهد بود. ما هم اینک در صدد تربیت مجاهدانی برای آینده مقاومت اسلامی هستیم که با اسرائیل مبارزه کند و این رژیم را هرگز به رسمیت نشناسد و این راه را با قدرت ادامه خواهیم داد تا آزادی قدس شریف محقق شود و ان شاء الله نماز شکر را در مسجد الاقصی با یکدیگر بخوانیم.

منحنی رابطه ما با ایران در حال صعود است/ نسل آینده مقاوم‌تر از نسل حاضر

در ادامه این نشست «اسامه حمدان» رئیس روابط عربی جنبش اسلامی حماس نیز با اشاره به طرح استعماری آمریکا برای تجزیه منطقه و ایجاد شکاف میان امت اسلامی تاکید کرد: ما به عنوان جزئی از امت اسلامی نیاز داریم که همواره با هم در گفتگو و تبادل نظر باشیم. پروژه تجزیه منطقه طرحی آمریکایی است که مرکز تصمیم گیری آن در اسرائیل است و در واقع رژیم اشغالگر قدس پشت پرده و طراح اصلی تجزیه کشورهای منطقه می‌باشد. اسرائیل در حال حاضر در صدد ائتلاف سازی با برخی دولت های منطقه است و هدف از آن راه اندازی جنگ با اسلام و تفکر اسلامی است، چرا که صهیونیست ها معتقدند مبانی اسلامی پایه و اساس مقاومت ملت ها در برابر ظلم است.

حمدان با تأکید بر مقابله با رژیم صهیونیستی و امتناع حماس از به رسمیت شناختن این رژیم افزود: سه دهه تجربه حماس نشان می دهد که راهی جز مقاومت نداریم و این تنها راه ماست. در داخل حماس یک سری موسسات نظیر مجلس مشورتی، بخش رهبری و مجلس انقلابی حضور دارند. حماس مبتنی بر شخص واحد نیست بلکه مبتنی بر ایمان، اعتقاد، برنامه و سازمان است که اجازه انحراف را به این جنبش نمی دهد. این موسسات دارای نسل جدیدی هستند که به اعتراف خود صهیونیست‌ها به مراتب از نسل حاضر در اعتقاد به آرمان مقاومت محکمتر و راسخ‌تر می‌باشند.

معیار سنجش، خط مقاومت است

همچنین در این نشست سعدالله زارعی مدیر مرکز مطالعات اندیشه‌ سازان نور، ضمن خیر مقدم به اعضای هیات حماس شامل شیخ صالح العاروری نایب رئیس جنبش حماس، اسامه حمدان مسئول روابط عربی حماس و خالد قدومی نماینده این جنبش در تهران ابراز امیدواری کرد که این نشست بتواند به افزایش سطح آگاهی های طرفین کمک نماید.

زارعی افزود: در قضیه آزادی فلسطین و رهایی قدس شریف از دست رژیم اشغالگر قدس ملت ایران و کارشناسان ایرانی توجه خاصی به جنبش حماس دارند و مردم ایران امید دارند که حماس در طرح آزادی فلسطین همچنان مستدام باشد.

این کارشناس مسائل بین الملل همچنین گفت: تحولی که اخیرا در دفتر سیاسی حماس به وقوع پیوست، به گونه ای بود که نیروهای جهادی متصل به میدان جنگ، با رژیم صهیونیستی اکثریت را در دفتر سیاسی حماس به دست آوردند و این موضوع برای ملت ایران و کارشناسان ایرانی که آزادی فلسطین را فقط از طریق مقاومت می شناسند، نوید خوبی بود.

به گفته زارعی جنبش حماس به رغم پیچ و خم های متعدد تحولات اما همواره در خط مقاومت بوده و ما نیز وضعیت حماس را براساس همین شاخص می سنجیم.

مدیر مرکز مطالعات اندیشه‌سازان نور خطاب به هیات حماس تاکید کرد: شما وقتی در ایران هستید در واقع در خانه خود حضور دارید و بودن اعضای یک خانواده در یک خانه دو خصوصیت دارد: نخست اینکه محبت اعضا به هم وجود دارد دوم اینکه صراحت در کلام با یکدیگر دارند. یعنی هم صحبت محبت آمیز و هم کلام نصیحت آمیز هر دو برای رسیدن به وضعیت بهتر در خانه از ویژگی های زندگی در یک خانواده است.

وی در پایان با اشاره به اهمیت موضوع فلسطین در میان ملت ایران، مسئولین و رهبری معظم انقلاب اسلامی افزود: طی یک دهه تحولات زیادی در مصر، لیبی، بحرین، یمن، لبنان، تونس، سوریه و عراق رخ داده است که اگر دقت کنیم واژه فلسطین همواره در کلام رهبری انقلاب اسلامی ایران بیش از سایر رویدادها وجود داشته است و در واقع واژه فلسطین بیش از واژه های دیگر مورد استفاده قرار گرفته است به عنوان مثال در اوج تحولات سوریه واژه فلسطین بیش از سوریه در کلام ایشان موج می زند که این مسئله نشان از اهمیت مسئله فلسطین نزد جمهوری اسلامی ایران دارد.