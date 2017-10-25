به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، عمران گاراژیان امروز «چهارشنبه» با اشاره به پایان کاوش و حفاظت پس از کاوش، در تل آتشی گفت: در عمق حدود ۸۸۰- سانتیمتر نسبت به بالاترین سطح نهشته‌های باستانی خاک بکر شناسایی شد.

به گفته این باستان شناس، براساس لایه نگاری انجام شده ارتفاع لایه‌های باستانی در این استقرار کلیدی جنوب شرق ایران بالغ بر ۸.۵ متر است.

او با اشاره به ادامه پژوهش با پیگیری و تجزیه و تحلیل یافته‌ها و داده‌های حاصل از کاوش لایه نگارانه گفت: ارزیابی مطالعات مغناطیس سنجی بخش دیگری از کاوش‌ها در تل آتشی بود.

او افزود: ارزیابی‌ها نشان داد که عمده آنومالی‌ها در تصاویر مربوط به فرآیندی طبیعی است.

گاراژیان خاطر نشان کرد: احتمالا نفوذ رطوبت در لایه‌های باستانی موجب متراکم شدن بخش‌هایی از لایه‌های زیر سطحی در طول سرگذشت استقرار شده است همچنین در بخش‌هایی از محوطه مطالعات مغناطیس سنجی، تمایز ساختارهای معماری از بخش‌های پر شده را نشان می دهد.

وی در ادامه افزود: کاوش‌های این فصل در تل آتشی، که در تکمیل کاوش‌های پیشین، انجام شد؛ نشان داد که ساختارهای معماری و آثار غیر منقول در این محوطه بسیار غنی است.

این باستان شناس افزود: برخلاف ساختارهای معماری عموما فرهنگ بی سفال جنوب شرق ایران، اشیاء منقول بسیار کمی دارد به همین دلیل در این فصل هیچ شی ارزشمند و اموالی در کاوش‌ها شناسایی نشد.

او با اشاره به این نکته که عوامل طبیعی به ویژه بادهای لوت جنوبی، باعث بالا بودن نرخ فرسایش‌های طبیعی در تل اتشی می شوند، تداوم کاوش‌ها را ضروری دانست.

به گفته وی، هر ساله بخش‌های زیادی از آثار معماری تل آتشی در اثر فرسایش بادی و شن‌های کویری همچنین آب و هوای برّی منطقه در معرض نابودی کامل قرار می گیرند. او گفت: کاوش‌ها در اینجا اضطراری هستند و ضرورت آن ثبت و ضبط بقایا و ساختارهایی است که در معرض فرسایش شدید طبیعی قرار دارند.

گاراژیان با اشاره به انجام حفاظت محل ترانشه‌های کاوش در نیمه اول مهرماه گفت: این مهم با انباشت خاک‌های الک شده و نرم، جنب ساختارهای معماری شناسایی شده و با پر کردن گمانه‌ها و ترانشه تکمیل شد.

او در ادامه ابراز امیدواری کرد: با تکمیل مطالعات آزمایشگاهی و بین رشته ای شناخت دقیق تری از گاهنگاری و شاخص‌ها و معرف‌های فرهنگ بی سفال جنوب شرق ایران به دست آید.

او با اشاره به ثبت تل آتشی در فهرست آثار ملی در اواخرسال ۱۳۷۹ گفت: تل آتشی امروزه از آثار شناخته شدۀ جنوب شرق ایران است.

وی افزود: کاوش برای تکمیل لایه نگاری و ارزیابی مطالعات معناطیس سنجی تل آتشی با حمایت کشور فرانسه و نیز مجوز و حمایت بودجه ای پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری انجام شد.