به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، «نبیل ابو ردینه» سخنگوی رسمی تشکیلات خود گردان فلسطین، تصمیم رژیم اشغالگر قدس برای ساخت ۱۷۶ واحد مسکونی برای شهرک نشینان صهیونیستی در منطقه جبل المکبر واقع در قدس شرقی را محکوم کرد.

این مقام و مسئول تشکیلات خودگردان فلسطین، مجددا تاکید کرد که همه شهرک سازی ها در سرزمین فلسطین براساس قطعنامه های شورای امنیت مخصوصا قطعنامه شماره ۲۳۳۴ و همچنین قوانین بین المللی غیر قانونی است.

وی همچنین تصریح کرد: برای تحقق صلح همه جانبه، باید دولت مستقل فلسطین به پایتختی قدس شرقی براساس مرزهای ۱۹۶۷ میلادی تشکیل شود.