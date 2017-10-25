به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی کریمی عصر چهارشنبه در گفتگویی با رسانه ها با اشاره به آغاز روند تبدیل ارز دلار به ریال، اظهار کرد: بعداز یک وقفه چند روزه به دلیل این تغییر ، بسیاری از نمایندگی های عراق فعال شدند.

وی با بیان اینکه به رغم صدور روادید بسیاری هنوز از روند صدور روادید راضی نیستیم، افزود: مقامات عراقی قول هایی مبنی بر سرعت بخشیدن به این روند داده اند.

رئیس اداره گذرنامه و روادید وزارت امور خارجه با اشاره به نظارت بر عملکرد تمامی دفاتر، گفت: اکثر دفاتر با مشکلی در زمینه صدور روادید روبه رونبوده تنها تعدادی از دفاتر با مشکل انباشت کار مواجه بودند که به سفارت عراق انتقال داده شد.

وی با بیان اینکه براساس پیش بینی ها این وضعیت تا روز شنبه آینده به تعادل می رسد، خاطرنشان کرد: یکی از مهم ترین درخواست های ما از افرادی که علاقه مند به شرکت در این همایش بزرگ هستند این بوده که دریافت روادید را به روزهای پایانی منتهی به اربعین موکول نکنند.

کریمی بیان کرد:‌اقدام سریع زوار برای دریافت ویزا به ما این امکان را می دهد که در صورت وجود نواقص سریعتر درصدد رفع آن برآمده و روند موجود را تقویت کنیم.

وی با اشاره به صدور روادید انفرادی برای نخستین بار برای اربعین امسال، تصریح کرد: به رغم سنگین تر شدن حجم کار ولی خوشبختانه تا به امروز و بعداز عاشورا بیش از ۹۰۰ هزار روادید صادر شده است.

رئیس اداره گذرنامه و روادید وزارت امورخارجه با بیان اینکه این میزان آمار نسبتا خوب است، یادآورشد: با مدیریت زمان هموطنان عزیز و اقدام زودهنگام آنها برای دریافت روادید ان شاء الله می توانیم روند بسیار خوبی از نظر صدور روادید داشته باشیم.

وی با اشاره به صدور یک روزه روادید درسفارت عراق در تهران، اظهار کرد: این روند برای دفاتر خدماتی حدودا ۷۲ ساعته بوده و علت آن صرف زمان برای جمع آوری مدارک است.

کریمی در ادامه با بیان اینکه متاسفانه در سه چهار روز اخیر شاهد ایجاد وقفه دراین روند به دلیل کسب تکلیف درباره تغییر ارز دلار به ریال از سوی مقامات عراقی بوده ایم، افزود: هموطنان عزیز در صورت مشاهده مشکل و تأخیر بیش از ۷۲ ساعت در این روند، مراتب را به ما اطلاع رسانی کرده تا پیگیری شود.

به گفته این مسئول انتظار می رود تا دوشنبه هفته آتی تمامی درخواست های روادید موجود انجام شده و روادید صادر و تحویل هموطنان شود.

وی با بیان اینکه خوشبختانه هیچ مشکلی درباره صدور روادید به ویژه در تهران وجود ندارد، گفت: در حوزه دفاتر نیز به جزء چند دفتر که به سفارت عراق اطلاع رسانی شده است بقیه دفاتر روند خوبی دارند.