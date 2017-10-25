سردار نورعلی یاری در گفتگو با مهر اظهار کرد: خوشبختانه از ماه های گذشته تدابیر لازم برای خدمات رسانی مناسب به زائران و کاروان های زیارتی اربعین در ایلام برگزار شده است.

وی با بیان اینکه در نخستین گام قرارگاه امام علی(ع) چند کمیته تخصصی و چهار قرارگاه فرعی تشکیل داده اند، افزود: این اقدام برای ارائه خدمات مناسب در طول ۱۵۰ کیلومتر استان ایلام و کرمانشاه است.

فرمانده انتظامی ایلام با اشاره به استقرار ایستگاه های پلیس اعم از راه، پیشگیری و امنیت در این مسیر، گفت: تمامی امکانات لازم برای کنترل ترافیک و امنیت فراهم شده است.

وی خاطرنشان کرد: در مرز مهران نیز تمام دستگاه های اجرایی پای کار بوده و ایستگاه های صلواتی نیز توسط خیران استانی و خارج استان در حال راه اندازی و استقرار هستند.

سردار یاری در ادامه تصریح کرد: تمهیدات لازم درباره پارکینگ خودروهای زوار اندیشیده شده و براساس پیگیری انجام شده سعی شد که نواقص سال گذشته رفع شود.

وی در ادامه به هشدار سازمان هواشناسی و بارش نزولات آسمانی از ۱۵ آبان ماه اشاره کرد و گفت: پیش بینی های لازم اعم از مراکز اسکان اضطراری در مساجد، ورزشگاه ها، تکایا و سایر اماکن شده است.