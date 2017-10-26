به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سیما، فیلم‌های سینمایی، تلویزیونی و انیمیشن «یک محکوم به مرگ گریخت»، «غول پول»، «بچه‌های ابری»، «صلات ظهر»، «بشارت به یک شهروند هزاره سوم»، «تروریست»، «جاده لغزنده است»، «آخرین پلیس»، «در همین نزدیکی»، «من هنوز آلیس هستم»، «فرار از جهنم»، «صبح سپتامبر»، «پیله و پروانه»، «مندی و گنج چروکی‌ها»، «اولین باران پاییزی»، «محکومیت هری ورتس»، «دو ماه شمسی»، «خیال نقش»، «زندگی یک حشره»، «شجاع مرد کوچک»، «به‌خاطر خواهرم»، «جعبه ابزار»، «گلن‌گری گلن راس»، «هیهات»، «ساعت به وقت صفر»، «ضد گلوله»، «تصمیم»، « بگذار زندگی کنم»، «جزیره شاتر»، «افسانه درخت»، «مسابقه مرگ»، «همسر» و «استاد شب» پنجشنبه و جمعه ۴ و ۵ آبان‌ماه از شبکه‌های سیما روی آنتن می‌رود.

شبکه یک سیما

یک محکوم به مرگ گریخت

فیلم سینمایی «یک محکوم به مرگ گریخت» به کارگردانی روبر برسون، پنجشنبه۴ آبان‌ماه ساعت ۲۳ از شبکه یک سیما پخش خواهد شد.

در این فیلم با بازی فرانسوا لیتریه خواهید دید: یک اسیر فرانسوی به‌نام فونتن که در زندان نازی‌ها گرفتار شده، تلاش می‌کند که بگریزد و از این رهگذر با هم سلولی‌هایش ارتباط برقرار می‌کند و در نهایت موفق به گریز می‌شود.

غول پول

فیلم سینمایی «غول پول» به کارگردانی جودی فاستر، جمعه ۵ آبان‌ماه ساعت ۱۶ از شبکه یک سیما پخش خواهد شد.

در خلاصه داستان فیلم آمده است: لی گیتز یک مجری تلویزیونی مشهور است و هر هفته برنامه‌ای زنده به‌نام غول پول روی آنتن می‌برد. او در این برنامه سهام‌های در حال صعود را به جوانان معرفی می‌کند تا از طریق اینترنت روی آن سرمایه گذاری کنند. یک شب در حین اجرای برنامه زنده جوانی به‌نام کارل بودول به بهانه آوردن غذا وارد استودیو می‌شود و روی او اسلحه می‌کشد. کارگردان برنامه که زنی به‌نام پتی‌فن است ابتدا برنامه را قطع می‌کند ولی کارل او را مجبور می‌کند تا برنامه را دوباره روی آنتن بازگرداند....

در این فیلم سینمایی، جورج کلونی، جولیا رابرتز و جک اوکانل هنرنمایی کرده‌اند.

شبکه دو سیما

بچه‌های ابری

فیلم تلویزیونی «بچه‌های ابری» به کارگردانی سیدجمال حاتمی، پنجشنبه۴ آبان‌ماه ساعت ‌۸ صبح از شبکه دو سیما پخش می‌شود.

داستان شامل سه بخش اصلی در سه شب از دهه اول محرم می‌شود. شب اول به آشنایی محمدعلی (پسرکی ۹ ساله) با حسینیه‌ای که پدرش او را به آنجا می‌برد و کسانی که در آن جا رفت‌ و آمد می‌کنند، می‌گذرد. شب دوم او با زهرا دخترکی ۷ ساله که با پدرش (از مبارزان سیاسی) به حسینیه آمده آشنا می‌شود. در شب سوم پخش توطئه‌آمیز یک اعلامیه سیاسی در حسینیه، به هجوم ساواک برای دستگیری پدر زهرا و بستن حسینیه منجر می‌شود که...

در این فیلم، احمد فیلی، کاوه مهدوی و بهرام کمیجانی نقش‌آفرینی کرده‌اند.

صلات ظهر

فیلم تلویزیونی «صلات ظهر» به کارگردانی افشین صادقی، جمعه ۵ آبان‌ماه ساعت ۸ از شبکه دو سیما پخش خواهد شد.

داستان فیلم که با بازی مجید مشیری و شیوا خسرو مهر به تصویر درآمده است؛ در مورد دو دوست قدیمی با نام‌های یحیی و بهروز است که پس از سال‌ها دوری همدیگر را پیدا می‌کنند.

بشارت به یک شهروند هزاره سوم

فیلم سینمایی «بشارت به یک شهروند هزاره سوم» به کارگردانی محمدهادی کریمی، جمعه ۵ آبان‌ماه ساعت ۱۷:۳۰ از شبکه دو سیما پخش خواهد شد.

داستان فیلم از این قرار است که: سه دانش‌آموز در دبیرستان دخترانه‌ای کشته می‌شوند؛ طوری‌که هنوز معلوم نیست ماجرا قتل بوده یا خودکشی! مدیر دبیرستان از دوست قدیمی‌اش مینو، کمک فوری می‌خواهد. مینو که در حوزه علمیه درس می‌دهد و مدتی است درگیر مشکلات خانوادگی است، حالا وارد چالش جدیدی شده؛ ناامیدی و شیطان‌پرستی....

هنگامه قاضیانی، مهدی احمدی و امیرحسین آرمان بازیگران این فیلم هستند.

تروریست

فیلم سینمایی «تروریست» به کارگردانی آنتن کوربیجن، جمعه ۵ آبان‌ماه ساعت ۲۳ از شبکه دو سیما پخش خواهد شد.

در این فیلم با بازی جورج کلونی و پائولو بوناچلی خواهیم دید: تروریستی آمریکایی به ایتالیا پناه می‌برد. وی در سال گذشته یک عملیات تروریستی انجام داده است که هم‌اکنون به‌دلیل افشا شدن ماهیتش مجبور است به ایتالیا پناه ببرد.

شبکه سه سیما

جاده لغزنده است

فیلم تلویزیونی «جاده لغزنده است» به کارگردانی روح‌اله فخرو، پنجشنبه۴ آبان‌ماه ساعت ۱۰ از شبکه سه سیما پخش می‌شود.

این فیلم با هنرنمایی محمد کاسبی و مینا نوروزی، به ماجرای مرد بازنشسته‌ای می‌پردازد که برای تامین مخارج خانواده با وانت کار کند، اما همچنان از عهده تامین هزینه خانواده‌اش برنمی‌آید و این در حالی است که فرزندانش احساس می‌کنند پدر به خواسته‌های آنان بی‌تفاوت است.

آخرین پلیس

فیلم سینمایی «آخرین پلیس» به کارگردانی شانی چی هرانو، پنجشنبه۴ آبان‌ماه ساعت ۲۴ از شبکه سه سیما پخش خواهد شد.

در این فیلم خواهیم دید: عده‌ای تبهکار حرفه‌ای یک اتوبوس سرویس مدرسه و دانش‌آموزان آن را گروگان گرفته‌اند. پلیس‌های ویژه به‌سراغ اتوبوس می‌روند اما متوجه می‌شوند این گروگان‌گیری دامنه وسیع‌تری دارد. هم‌دستان این گروگان‌گیرها یک کشتی حامل مواد منفجر و مخزن‌های بزرگ قابل انفجار را تسخیر کرده‌اند و تقاضای پول می‌کنند...

در همین نزدیکی

فیلم تلویزیونی «در همین نزدیکی» به کارگردانی راما قویدل، جمعه ۵ آبان‌ماه ساعت ۱۰ از شبکه سه سیما پخش می‌شود.

در این فیلم با هنرنمایی پرستو گلستانی و پرویز پورحسینی خواهیم دید: مهندس محسنیان مدیرعامل یک شرکت بزرگ اقتصادی است که صبح یک روز متوجه حضور شخصـی ناشناس در دفترش می‌شود که خود را مرگ نامیده و اظهار می‌دارد مأموریت گرفتن جان او را دارد. لذا محسنیان تصور می‌کند او قاتل است و پا به فرار می‌گذارد ولی به‌تدریج متوجه می‌شود که چاره‌ای جز پذیرش مرگ ندارد...

من هنوز آلیس هستم

فیلم سینمایی «من هنوز آلیس هستم» به کارگردانی ریچارد گلاتزر، جمعه ۵ آبان‌ماه ساعت ۱۴:۳۰ روی آنتن شبکه سه سیما می‌رود.

در خلاصه داستان فیلم آمده است: آلیس که استاد دانشگاه است متوجه‌ بروز علایم آلزایمر در ابتدای دهه‌ پنجم از زندگی خود می‌شود. او در حال از دست دادن همه‌ خاطرات خود است و این موضوع او را به‌شدت متاثر کرده است. او مسأله را با خانواده‌ خود در میان گذاشته و آنها شروع به کمک به آلیس می‌کنند.

در این فیلم کریستن استوارت و کتی بوس ورز نقش‌آفرینی کرده‌اند.

فرار از جهنم

فیلم سینمایی «فرار از جهنم» به کارگردانی دنی پنگ، جمعه ۵ آبان‌ماه ساعت ۳۰: ۱۹ از شبکه سه سیما پخش می‌شود.

داستان فیلم در مورد دو برادر آتش‌نشان است که برای خاموش کردن حریق در یک برج تجاری، خودشان به‌همراه تعدادی از ساکنین گیر افتاده و به دنبال راه خروج هستند اما....

در این فیلم چینگ ون لا، لوئیس کو، آنجلیکا لی، سی چنگ چن و ناتالیا تونگ ایفای نقش می‌کنند.

شبکه چهار سیما

صبح سپتامبر

فیلم سینمایی «صبح سپتامبر» به کارگردانی کریس ایسکا، پنجشنبه۴ آبان‌ماه ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار سیما روی آنتن می‌رود.

در خلاصه داستان فیلم آمده است: در حاشیه جنگ داخلی آمریکا گروهی از شکارچیان سیاه‌پوست را دستگیر کرده و به‌عنوان برده به جنوبی‌ها می‌فروشند. آنها پسر بچه‌ای سیاه‌پوست را مامور می‌کنند تا یک سیاه‌پوست تحت تعقیب را یافته و محل او را به آنها لو دهد. پسر بالاخره این مرد را پیدا می‌کند و به او می‌گوید که خانواده‌اش پیغام داده‌اند تا او به خانه برگردد. پسر همراه این مرد می‌شود تا با او به خانه برود اما در اصل می‌خواهد این مرد را تحویل برده‌فروش‌ها بدهد....

در این فیلم سینمایی اَشتون سندرز و تیشوان اسکات نقش‌آفرینی کرده‌اند.

پیله و پروانه

فیلم سینمایی «پیله و پروانه» به کارگردانی جولین شنابل، جمعه ۵ آبان‌ماه ساعت ۲۱:۳۰ از شبکه چهار روی آنتن می‌رود.

در خلاصه داستان فیلم با بازی متیو امالریک و امانوئل سینیه آمده است: ژان دمینیک بوبی، سردبیر مجله محلی است که در ۱۹۹۵ و در سن ۴۳ سالگی بر اثر حمله‌ای عصبی دچار ضایعه نخاعی شده و تقریبا تمام بدنش فلج می‌شود. پس از مدتی بینایی‌اش را تا حدودی بدست می‌آورد اما تنها چشم چپش کار می‌کند. او امیدش را به زندگی از دست داده است....

شبکه پنج سیما

مندی و گنج چروکی‌ها

فیلم سینمایی «مندی و گنج چروکی‌ها» به کارگردانی جوی چپمن، پنجشنبه۴ آبان‌ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه پنج سیما پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی لکسی جانسون و هایلی میلز خواهیم دید: مادر مندی، متوجه می‌شود بچه‌ای که ۱۵ سال پیش به‌دنیا آورده نمرده و زنده است. مادرش به او گفته هم همسرش و هم بچه‌اش مرده اند! اما حالا متوجه می‌شود که همسرش به‌تازگی مرده و دختر پانزده ساله‌ای دارد که عمویش قیم او شده....

اولین باران پاییزی

فیلم تلویزیونی «اولین باران پاییزی» به کارگردانی افسانه منادی، جمعه ۵ آبان‌ماه ساعت ۸ از شبکه پنج پخش می‌شود.

در خلاصه داستان فیلم آمده است: بهرام با مادر و خواهرش زندگی ساده‌ای دارد او پدرش را سال‌ها قبل، از دست داده و مادرش بار زندگی را به تنهایی به دوش می‌کشد. چند روزی‌ است که بهرام به‌عنوان پرستار برای پیرمردی به‌نام آقای محبی که حدود سه سال است خانه‌نشین شده است، کار می‌کند او ابتدا از این کار ناراضی است و فقط برای هزینه‌های باشگاه فوتبالش به این کار اقدام کرده ولی کم‌کم به آقای محبی که قبلا نویسنده سرشناسی بوده، علاقمند می‌شود....

جمشید مشایخی، پوریا پوربهرامی و لیلا ملت بازیگران این فیلم هستند.

محکومیت هری ورتس

فیلم سینمایی «محکومیت هری ورتس» به کارگردانی تیل اندمن، جمعه ۵ آبان‌ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه پنج پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی رودیگر کلینک و مایکل آبنیدورت خواهیم دید: زیکه همسر سابق هری ورتس توسط شخصی ناشناس مورد سوء قصد قرار می‌گیرد و بر اثر آن دچار فلج عمومی و نارسایی مغزی می‌ شود...

شبکه شما

دو ماه شمسی

فیلم تلویزیونی «دو ماه شمسی» به کارگردانی سعید زارعیان، پنجشنبه۴ آبان‌ماه ساعت ۲۴ از شبکه شما پخش خواهد شد.

در خلاصه داستان آمده است: منصور فرازمند کارمند ساواک در آذر ماه سال ۵۷ به جرم جاسوسی علیه امنیت کشور محکوم به اعدام می‌شود.

در این فیلم تلویزیونی، امیر محمد زند، علی اوسیوند و شراره رخام بازی کرده‌اند.

خیال نقش

فیلم تلویزیونی «خیال نقش» به کارگردانی احمد فیضی، جمعه ۵ آبان‌ماه ساعت ۱۰ از شبکه شما پخش خواهد شد.

در این فیلم با بازی قاسم زارع، حسین توشه و مانی رحمانی خواهید دید: رضا نوجوانی است که ضمن ادامه تحصیل، برای کمک به مخارج خانواده کار می‌کند.

شبکه کودک

زندگی یک حشره

انیمیشن سینمایی «زندگی یک حشره» به کارگردانی جان لستر و اندرو استانتون، پنجشنبه۴ آبان‌ماه ساعت ۱۴:۳۰ از شبکـه کودک پخش خواهد شد.

در این انیمیشن خواهیم دید: گروهی از حشرات بیگانه که قوی‌تر از مورچه‌ها هستند، آنها را وادار کرده‌اند تا برای این حشرات آذوقه‌ فصل سرما جمع کنند و حسابی مورچه‌های بیچاره و ضعیف را ترسانده‌اند؛ بنابراین مورچه‌ها مجبور شده‌اند بیشتر کار کنند و بیشترِ آذوقه‌ای را که فراهم می‌کنند به آنها تحویل دهند. در این میان فلیک، که مورچه‌ای جوان و ماجراجوست تصمیم می‌گیرد تا به جای دوری برود و کمک بیاورد تا مورچه‌ها بتوانند از پس این حشرات برآیند...

شجاع مرد کوچک

انیمیشن تلویزیونی «شجاع مرد کوچک» به کارگردانی صمد غلام‌زاده، جمعه ۵ آبان‌ماه ساعت ۳۰: ۱۴ از شبکه کودک پخش خواهد شد.

این انیمیشن، داستان زندگی شهید محمدحسین فهمیده، رزمنده‌ سیزده ‌ساله است از دوران مدرسه تا زمان شهادت او در جریان دفاع از خرمشهر.

شبکه امید

به‌خاطر خواهرم

فیلم سینمایی «به‌خاطر خواهرم» به کارگردانی نیک کاساوتس، پنجشنبه۴ آبان‌ماه ساعت ۱۸ از شبکه امید پخش خواهد شد.

خلاصه داستان فیلم از این قرار است که: تمام توجه خانواده‌ آنا، به سمت دختر دیگرشان کیت است که سرطان خون دارد! آن‌ها حتی به‌خاطر نجات او از بند بیماری مهلکش، فرزند دیگری را به دنیا می‌آورند تا با استفاده از علم ژنتیک مانع مرگش شوند؛ این کودک آنا است که حالا ۱۱ سال از عمرش می‌گذرد و در تمام این زمان او بوده که به خواهرش کمک کرده تا نفس بکشد، اما بیماری کیت به سمت بهبودی نرفته و حتی کلیه‌اش هم از کار افتاده است در این زمان دکترها تنها اهدا کننده‌ مناسب برای او را آنا می‌دانند ولی آنا از شرایط راضی نیست و خسته شده است. به‌همین خاطر به سراغ وکیل معروف و زبده‌ای می‌رود و با استخدام کردن او علیه خانواده‌اش شکایت می‌کند تا مانع کاری شود که آن‌ها می‎خواهند با او بکنند...

کامرون دیاز، ابیگیل برسلین، الک بالدوین و جیسون پاتریک در این فیلم نقش‌آفرینی کرده‌اند.

جعبه ابزار

فیلم سینمایی «جعبه ابزار» به کارگردانی باب نلسون، جمعه ۵ آبان‌ماه ساعت ۱۸ از شبکه امید پخش خواهد شد.

در این فیلم با هنرمندی کلایو اوون و جادن لیبرهر خواهید دید: والت، مرد جوانی است که در زندگی شکست‌خورده و همسرش از او طلاق گرفته است. تنها فرزند او آنتونی، با مادرش زندگی می‌کند. حالا بعد از مدت‌ها او اجازه دارد، آخر هفته را با پسرش بگذراند در حالی‌که همسر سابقش او را تهدید کرده که اگر نتواند زندگی باثبات و کاری مناسب برای خود پیدا کند دیگر هرگز اجازه پیدا نخواهد کرد که پسرش را ببینند....

شبکه افق

گلن‌گری گلن راس

فیلم سینمایی «گلن‌گری گلن راس» به کارگردانی جیمز فولی، جمعه ۵ آبان‌ماه ساعت ۱۰ از شبکه افق پخش خواهد شد.

در این فیلم با بازی آل پاچینو و جک لمون خواهید دید: چهار فروشنده یک شرکت مشاور املاک در جلسه‌ای که سر شب برگزار می‌شود تهدید به اخراج می‌شوند. در این جلسه جان ویلیامسن مدیر دفتر به‌همراه بلیک، که از دفتر مرکزی شرکت به آنجا آمده، برای چهار کارمند شرکت مسابقه‌ای ترتیب می‌دهند. در این مسابقه هرکسی که بیشتر از بقیه کار کند یک اتومبیل کادیلاک الدرادو می‌گیرد، نفر دوم یک دست کارد استیک خوری و دو نفر دیگر هم اخراج می‌شوند...!

هیهات

فیلم سینمایی «هیهات» به کارگردانی روح‌اله حجازی و هادی مقدم‌دوست، جمعه ۵ آبان‌ماه ساعت ۱۸:۳۰ از شبکه افق پخش خواهد شد.

اولین روایت هیهات، حکایت مادری پیر است که سال‌ها در حسرت زیارت کربلا مانده و حالا، گذر ضریح جدید حرم امام حسین(ع) از محل سکونتش، فرصتی است برای آنکه در انتهای عمر، دست کم ضریح جدید مولایش را زیارت کند. تلاش‌های پسر پیرزن برای ایجاد این فرصت، ثمر نمی‌دهد....

در این فیلم سینمایی، حمید فرخ‌نژاد، بابک حمیدیان و مینا ساداتی ایفای نقش کرده‌اند.

شبکه نمایش

فیلم‌های سینمایی و تلویزیونی «ساعت به وقت صفر»، «ضد گلوله»، «تصمیم»، «بگذار زندگی کنم» و «جزیره شاتر» پنجشنبه۴ آبان‌ماه ساعت ۱۳، ۱۵، ۱۷ ،۲۱ و ۲۳ از شبکه نمایش روی آنتن می‌رود.

فیلم‌های سینمایی ‌و تلویزیونی «افسانه درخت»، «مسابقه مرگ»، «همسر» و «استاد شب» جمعه ۵ آبان‌ماه ساعت ۱۱، ۱۵ ، ۲۱ و ۲۳ از شبکه نمایش پخش می‌شود.