معرفی مشاوران و گروه کارگردانی «الیور توئیست»

به گزارش خبرگزاری مهر، نادر رجب پور، محمدرضا کوهستانی، احمد سلیمانی، اشکال خیل نژاد، و بابک چمن آرا در گروه کارگردانی نمایش موزیکال «الیور توئیست» حضور دارند.

نادر رجب پور مشاور کارگردان در حوزه حرکت، محمدرضا کوهستانی دراماتورژ موزیکال «الیور توئیست» مشاور کارگردان، بابک چمن آرا مشاور کارگردان در بخش موسیقی و ارکستر زنده، احمد سلیمانی دستیار کارگردان و اشکان خیل نژاد نیز مشاور کارگردان نمایش موزیکال «الیور توئیست» هستند.

موزیکال «الیور توئیست» به کارگردانی حسین پارسایی و تهیه کنندگی موسسه فرهنگی هنری حریر هنر شرق از اواخر آبان در تالار وحدت روی صحنه می رود.