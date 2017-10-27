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۵ آبان ۱۳۹۶، ۱۱:۲۶

نقوی حسینی به مهر خبر داد؛

سومین گزارش برجامی کمیسیون امنیت ملی این هفته آماده می‌شود

سومین گزارش برجامی کمیسیون امنیت ملی این هفته آماده می‌شود

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: سومین گزارش کمیسیون امنیت ملی از وضعیت شش ماهه اجرای برجام، این هفته آماده می‌شود.

سیدحسین نقوی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به دریافت هفتمین گزارش وزارت امور خارجه از روند سه ماهه اجرای برجام اظهار داشت: گزارش ارائه شده، گزارش نسبتاً خوبی است که محور اصلی آن، اقدامات ماههای اخیر آمریکا و نقض برجام یا کارشکنی در مسیر کسب منافع ایران از برجام است.

وی درباره آخرین وضعیت گزارش شش ماهه سوم برجام که باید توسط کمیسیون امنیت ملی تهیه و ارائه شود، گفت: این گزارش تقریباً آماده شده و در جلسه سه‌شنبه دوم آبان‌ماه کمیسیون قرائت و نقطه نظرات نمایندگان دریافت شد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود: قرار شد با اعمال نظرات اعضای کمیسیون و اصلاح برخی موارد، گزارش برای هفته پیش رو بطور نهایی آماده و تصویب شود تا برای قرائت در صحن مجلس، تقدیم شود.

نقوی حسینی درباره بازدید از تاسیسات هسته‌ای دیگر علاوه بر مرکز تحقیقاتی کرج که در هفته‌های گذشته صورت گرفته نیز، تصریح کرد: بازدیدها معمولا در مواقع ضرورت انجام می‌شود و در مواردی که تغییری در تاسیسات صورت نگرفته یا ملاحظه خاصی نباشد، به گزارش‌های وزارت خارجه و سازمان انرژی اتمی بسنده می‌شود.

کد مطلب 4125963

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