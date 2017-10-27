مدیران ما دیگر جرات ریسک کردن ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون حسنوند عصر امروز در جلسه شورای اشتغال شهرستان اندیمشک با حضور استاندار خوزستان اظهار کرد: در استان خوزستان اول به تغییر نگاه در موضوع اشتغال و نه پول طلب کردن نیاز داریم چون هنور برخی از مدیران استانی نگاه کلیشه ای به موضوع اشتغال دارند.

وی افزود: امروز هجمه های بی امانی در زمینه بیکاری در کشور رخ داده و اعتیاد، فقر، طلاق، سرقت و همچنین زندانیان در هجوم بیکاری به کشور به وجود می آید.

نماینده مردم اندیمشک در مجلس با انتقاد از اینکه برخی از مدیران ریسک پذیر نیستند، تصریح کرد: مدیران اینقدر مورد توبیخ قرار گرفته اند که جرات ریسک کردن ندارند؛ در حالی که باید مدیران را تشویق کرد متأسفانه برخی را توبیخ می کنند.

حسنوند بیان کرد: ده ها هکتار زمین کشاورزی در شهرستان اندیمشک به بهانه مرتع داری رها شده و قدرت یک فرد با سه بز بر قدرت مدیران اجرایی می چربد. با این وضعیت زمین ها به سرمایه گذاران واگذار نمی شود و به نظرم برای حل این مشکل باید از مدیران اجرایی در این زمینه حمایت کرد.

وی با اشاره به اینکه در اندیمشک از طریق اجرای پروژه های مختلف از جمله راه و مدرسه اشتغالزایی می کنیم، گفت: اندیمشک خاک، گچ، آهک، شن و ماسه و سنگ دارد که مقرر شده بود تا یک شهرک معدنی در شهرستان راه اندازی شود.

نماینده مردم اندیمشک در مجلس ادامه داد: منابع طبیعی باید جواب بدهد که هزاران هکتار زمینی که از چند هزار سال قبل از میلاد وجود دارد تا تا چه زمان باید به حال خود رها شده باشند. جالب اینجاست که جلوی متصرفان را نمی توانند بگیرند ولی برای سرمایه گذاری واگذار نمی کنند.

حسنوند تصریح کرد: سد دز و کرخه با متوسط دریاچه هایی ۵۰ کیلومتری متعلق به این شهرستان هست ولی اجازه پرورش ماهی و راه اندازی شیلات در کانال های اصلی انتقال آب در اندیمشک داده نمی شود

وی افزود: متأسفانه خوزستان در صدا و سیمای ایران خیلی نشان داده نمی شود ولی در ایام عید ناامنی، تصادفات زیاد، گرد و غبار، قطعی آب و برق را به همه اعلام می کنند.