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۹ آبان ۱۳۹۶، ۱۲:۰۰

علیرضا امینی در گفتگو با مهر:

«جعبه سیاه» را بهمن ماه می‌سازم/ سقوط هواپیما در کوهستان

«جعبه سیاه» را بهمن ماه می‌سازم/ سقوط هواپیما در کوهستان

علیرضا امینی فیلم سینمایی «جعبه سیاه» را با موضوع سقوط یک هواپیما می‌سازد.

علیرضا امینی کارگردان سینما در گفتگو با خبرنگار مهر درباره زمان ساخت فیلم سینمایی «جعبه سیاه» گفت: با توجه به اینکه برای ساخت این فیلم احتیاج به یک فضای برفی داریم قصد داریم آن را در بهمن و اسفندماه در یک فضای کوهستانی بسازیم.

وی افزود: این فیلم در ادامه آثار قبلی‌ای روی موضوع خاصی دست گذشته و درباره سقوط یک هواپیما در کوهستان است بر همین اساس اکثر صحنه های آن در فضای کوهستانی و در ایران فیلمبرداری می شود.

امینی در پایان با اشاره به اثر دیگرش با عنوان «رقص دلفین ها» بیان کرد: در حال حاضر مشغول تکمیل مراحل نگارش فیلمنامه این اثر و رایزنی با تهیه کنندگان مختلف برای ساخت آن هستیم و در نظر داریم این فیلم را هم سال آینده جلوی دوربین ببریم.

کد مطلب 4126859
زهرا منصوری

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