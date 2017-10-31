علیرضا امینی کارگردان سینما در گفتگو با خبرنگار مهر درباره زمان ساخت فیلم سینمایی «جعبه سیاه» گفت: با توجه به اینکه برای ساخت این فیلم احتیاج به یک فضای برفی داریم قصد داریم آن را در بهمن و اسفندماه در یک فضای کوهستانی بسازیم.

وی افزود: این فیلم در ادامه آثار قبلی‌ای روی موضوع خاصی دست گذشته و درباره سقوط یک هواپیما در کوهستان است بر همین اساس اکثر صحنه های آن در فضای کوهستانی و در ایران فیلمبرداری می شود.

امینی در پایان با اشاره به اثر دیگرش با عنوان «رقص دلفین ها» بیان کرد: در حال حاضر مشغول تکمیل مراحل نگارش فیلمنامه این اثر و رایزنی با تهیه کنندگان مختلف برای ساخت آن هستیم و در نظر داریم این فیلم را هم سال آینده جلوی دوربین ببریم.