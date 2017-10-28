احمدزاده کاندیدای بهترین بازیکن فوتبال ساحلی جهان شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، اسامی سه نامزد دریافت عنوان برترین بازیکن جهان در یکسال اخیر در حالی از سوی سازمان جهانی فوتبال ساحلی معرفی شد که طبق آرای سرمربیان و کاپیتان های تیم های ملی جهان، نام محمد احمدزاده کاپیتان تیم ملی فوتبال ساحلی ایران در کنار «برونو ژاویر» و «مائوریسینیو» دو بازیکن تیم ملی برزیل قرار گرفته است.

محمد احمدزاده پیش از این عنوان برترین بازیکن جام جهانی ۲۰۱۷ باهاما را کسب کرده است.

پیمان حسینی و محمدحسین میرشمسی نیز به ترتیب در جمع سه نامزد نهایی برترین دروازه بان و مربی سال جهان قرار گرفته اند و نفرات منتخب نهایی در مراسم گالا فوتبال ساحلی در شب پایانی رقابتهای جام بین قاره ای جهان (سیزدهم آبان) اعلام خواهند شد.