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۶ آبان ۱۳۹۶، ۱۶:۱۵

بعد از حسینی و میرشمسی؛

احمدزاده کاندیدای بهترین بازیکن فوتبال ساحلی جهان شد

احمدزاده کاندیدای بهترین بازیکن فوتبال ساحلی جهان شد

کاپیتان تیم ملی فوتبال ساحلی ایران جزو سه کاندیدای نهایی کسب عنوان بهترین بازیکن فوتبال ساحلی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، اسامی سه نامزد دریافت عنوان برترین بازیکن جهان در یکسال اخیر در حالی از سوی سازمان جهانی فوتبال ساحلی معرفی شد که طبق آرای سرمربیان و کاپیتان های تیم های ملی جهان، نام محمد احمدزاده کاپیتان تیم ملی فوتبال ساحلی ایران در کنار «برونو ژاویر» و «مائوریسینیو» دو بازیکن تیم ملی برزیل قرار گرفته است.

محمد احمدزاده پیش از این عنوان برترین بازیکن جام جهانی ۲۰۱۷ باهاما را کسب کرده است.

پیمان حسینی و محمدحسین میرشمسی نیز به ترتیب در جمع سه نامزد نهایی برترین دروازه بان و مربی سال جهان قرار گرفته اند و نفرات منتخب نهایی در مراسم گالا فوتبال ساحلی در شب پایانی رقابتهای جام بین قاره ای جهان (سیزدهم آبان) اعلام خواهند شد.

کد مطلب 4127325

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