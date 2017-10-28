اوباما خطرناکتر از ترامپ بود

محمدحسن قدیری ابیانه با حضور در غرفه خبرگزاری مهر در بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها اظهار داشت: در برجام، ما در قبال امتیازات محدود و مکتوب، کنترل‌ها و محدودیت‌های شدیدی را پذیرفتیم؛ نه اوباما و دولتش و نه ترامپ به آن امتیازات نسیه عمل نکردند و به محدودیت‌های ایران افزوده شد.

وی ادامه داد: فرق اوباما و ترامپ این است که اوباما گرگ در لباس میش بود که خطرناکتر از ترامپ است که گرگی در لباس گرگ است. دموکرات‌ها هم به وعده‌هایشان عمل نکردند؛ تحریم‌ها برداشته نشد، بلکه افزایش یافت.

قدیری ابیانه با تأکید بر اینکه اروپایی‌ها طرفدار حفظ برجام هستند، گفت: برخلاف آنچه تصور می‌شود آمریکایی‌ها نیز طرفدار حفظ برجام هستند؛ برجام را نگه می‌دارند و هر کاری که می‌خواهند نیز انجام می‌دهند.

این کارشناس مسائل استراتژیک اظهار داشت: خانم «شرمن» هم قبلاً اعلام کرده بود که بعد از برجام هم ما هر تحریمی که بخواهیم می‌توانیم وضع کنیم اما به نام حقوق بشر و توان نظامی و موشکی.

وی گفت: اروپایی‌ها می‌خواهند برجام را حفظ کنند؛ آن هم در شرایطی که ایران تحت کنترل شدید باشد و تحریم‌ها برداشته نشوند.

قدیری ابیانه تصریح کرد: عملاً ایرباس صادراتش را انجام نمی‌دهد زیرا بسیاری از قطعات ایرباس توسط آمریکا به ایران ارسال می‌شود و فروش هواپیماها مشروط به موافقت آمریکاست. بانک‌های اروپایی نیز حاضر به نقل و انتقال پول به ایران نیستند، چون می‌ترسند دلار آمریکا را از دست دهند. تا حدی که سفارتخانه‌های ما در آلمان، فرانسه و انگلیس که سه کشور مذاکره‌کننده بودند، نمی‌توانند حقوقشان را از طریق بانک‌های این کشورها دریافت کنند.

وی تأکید کرد: ما نباید کشور خروج‌کننده از برجام تلقی شویم، اگر ترامپ چنین حماقتی می‌کرد و از برجام خارج می‌شد، مقصر برهم خوردن برجام، آمریکا بود.

قدیری ابیانه خاطرنشان کرد: معتقدم اگر آمریکایی‌ها از برجام خارج شدند، ایران باید از برجام و NPT خارج شود و بازگشت خود به NPT را موکول به پیوستن رژیم صهیونیستی به NPT کند.