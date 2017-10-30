به گزارش خبرنگار مهر، سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح امروز دوشنبه در همایش ملی پدافند غیر عامل با گرامیداشت و تسلیت ایام اربعین امام حسین(ع) اظهار کرد: امام راحل در ۲۶ شهریورماه بعد از پایان جنگ، پیام بسیار مهمی داشتند که امروز لازم است با بسیج همه توان به مسئله دفاع همه جانبه بپردازیم و یکی از این مسائل بسیار مهم، پدافند غیر عامل است.

وی ادامه داد: در ۱۴ سال پس از تشکیل سازمان پدافند غیر عامل به فرمان مقام معظم رهبری، گام های بسیار خوبی برداشته شده است. مهم‌ترین مسئله که باید در پدافند غیر عامل به آن توجه کرد، تهدید شناسی است و نباید مانند زمان جنگ تحمیلی غافل گیر شویم.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت: امروز به برکت خون شهدا کشور از امنیت بسیار خوبی برخوردار است، اما تهدیدات دشمن نیز روز به روز در حال تغییر است، دشمن انواع تهدید را علیه ایران اسلامی و کشور های اسلامی بکار برده. در چند سال اخیر شاهد تروریست تکفیری هستیم که حاصل سالها فکر و تدبیر استکبار برای مقابله با اسلام بویژه جبهه مقاومت بود و این مسئله کوچکی نیست .

وی افزود: به برکت خون شهدا مدافع حرم و مردم این کشورها ان شاالله به زودی شاهد از بین رفتن تصرفات سرزمینی تروریست ها هستیم و می توانیم بگوئیم در مراحل پایان توطئه تکفیری ها هستیم .

سرلشکر باقری با اشاره به مسئله کردستان عراق اظهار داشت: هنوز توطئه تکفیری ها به پایان نرسیده بود که تجزیه کشورها کلید خورد و اگر با هوشیاری مراجع تقلید و ارتش عراق جلوی این اقدام گرفته نمی شد نتایج بسیار مخربی برای منطقه در بر داشت و برد اصلی برای رژیم صهیونیستی بود .

وی افزود:با توطئه تجزیه در منطقه کشورهایی به وجود می آید که با سالها جنگ و خون ریزی منابع جهان اسلام را صرف خود می کند.

سرلشکر باقری تصریح کرد: اگر حاکمیت و تمامیت ارضی کشورهای جنوب غرب آسیا به رسمیت شناخته نشود منافع آن به سود آمریکا و رژیم صهیونیستی خواهد بود تا با ایجاد کشورهای کوچک و نیازمند به کمک خارجی جنگ و خونریزی در این کشورها به راه بیندازند و منافع کشورهای اسلامی را از بین ببرند. این توطئه نیز در نطقه خفه شد و جهان اسلام در ادامه باید به هوشیاری و بصیرت عمل کند.

وی سخنان و مواضع اخیر رئیس جمهور آمریکا را تهدیدی جدید علیه کشور عنوان کرد و گفت: آمریکایی‌ها پس از ماهها کار راهبردی را تدوین و اعلام کردند که می‌تواند کشور ما و یا کشورهای مستقل را دچار مشکلاتی بکند.

رییس ستاد کل نیروهای مسلح ادامه داد: ما نمی‌توانیم و نباید دل خوش کنیم که رئیس جمهور آمریکا از تعادل روانی برخوردار نیست. آمریکا نظامی است که علیرغم تشکیل شدن از احزاب و تشکل‌های مختلف در دشمنی با انقلاب اسلامی وحدت دارند. برای مثال در موضوع تصویب تحریم‌ها علیه توان موشکی کشورمان ملاحظه کردید که در کنگره‌ آمریکا این موضوع رای بالایی آورد. در یک دولت دست چدنی آمریکایی‌ها آشکار است و در دولتی دیگر زیر دستکشی مخملی پنهان است.

وی افزود: روشن شدن چهره آمریکا کمکی شایان برای جهان اسلام در جهت مقابله با سیاست‌های استکباری این کشور است، دولتی که ملت ایران را تروریسم می‌خواند و با نامی جعلی خلیج فارس را یاد می‌کند، این صراحت لهجه‌اش به مقابله ما با آن کمک میکند.

سرلشکر باقری با بیان اینکه هر راهبرد از 3 جزء تشکیل می شود گفت: هدف اصلی آمریکایی‌ها از تدوین راهبردهای جدید براندازی نظام جمهوری اسلامی است که طی روزهای اخیر رئیس جمهور و وزیر خارجه آمریکا به صورت علنی آن را بیان کردند.

وی تاکید کرد : کسی که هدفش براندازی نظام اسلامی است لیاقت و جایگاه مذاکره ندارد. با کسی می‌شود مذاکره کرد و یک درصد هم احتمال تفاهم داد که به دنبال براندازی نباشد. روش آمریکایی‌ها بهره‌گیری از تمام روش‌های ممکن است و در این موضوع آنها استفاده از جنگ نظامی و روش سخت را در انتهای لیست و اجرای تحریم‌های اقتصادی و تنگنای معیشتی را در راس تهدیدات جدید خود قرار داده‌اند.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ادامه داد: از جهت ابزار آمریکایی‌ها فکرهایی کرده‌اند. در مدت اخیر شاهد تصویب قوانینی در آمریکا هستیم مانند قانون کاتسا؛ هدف از اجرایی شدن این قانون ایجاد شکاف بین مردم و حاکمیت در ایران و قرار دادن ما بر سر یک دو راهی است که یا دفاع از شرف و حیثیت خودمان در کنار تنگنای معیشتی را بپذیریم یا اینکه پذیرش ذلت و نابودی در کنار قول‌های آمریکا برای کاهش تنگنای معیشتی را قبول کنیم.

اگر تحریم های هسته ای برگردد ماندن در برجام بی معنا خواهد بود

وی با اشاره به به محدودیت های به وجود آمده در توافق هسته ای گفت: این تصمیم جمهوری اسلامی است که محدودیت‌هایی را موضوع هسته‌ای بپذیرد تا تحریم‌های مرتبط با این حوزه برداشته شود اما اگر این تحریم‌ها به بهانه‌های دیگری برگردد تصمیم نظام آن خواهد بود که ماندن در برجام معنایی نخواهد داشت.

سرلشکر باقری تصریح کرد: برجام یک هدف و یک آیه مقدس نیست که ما در هر شرایطی به‌ آن پایبند باشیم. برجام یک قول و قرار دو طرفه است که عزیزان دستگاه دیپلماسی ما ماهها تلاش کردند و با 1+5 به توافق رسیدند و این موضوع در قطعنامه 2231 شورای امنیت نیز به تایید سازمان ملل رسید. یک بخش از برجام پذیرش محدودیت‌های هسته‌ای توسط جمهوری اسلامی و بخش دیگری از آن برداشته شدن تحریم‌ها بوده است اما اگر تحریم‌ها برگردد خروج ما از برجام قطعی خواهد بود.

وی با اشاره به حمایت‌های آمریکا از داعش تصریح کرد: آمریکایی‌ها با صراحت و به دفعات متعدد فرماندهان داعش را جابجا کرده‌اند و برای آنها کمک‌های تسلیحاتی فرستاده‌اند. این گفته مقامات آمریکایی است که داعش دست‌پرورده آنهاست.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح یکی دیگر از ویژگی‌های تهدیدات علیه انقلاب اسلامی را پیچیدگی این تهدیدات برشمرد و خاطر نشان کرد: مقابله با تهدید نظامی روشن و شفاف است و خدا را شکر نیروهای مسلح ما با فرماندهی مقتدرانه و با تلاش رزمندگان، دشمن را در این موضوع به بازدارندگی رسانده‌اند. اینکه آمریکا تهدید نظامی را در انتهای لیست خود قرار می‌دهد بی‌علت نیست.

سرلشکر باقری تاکید کرد: دشمنی که دشمنی‌اش حد و مرزی ندارد لحظه‌ای برای تهدید نظام درنگ نخواهد کرد زیرا زودتر به نتیجه می‌رسد اما می‌دانند که تهدیدات نظامی هزینه و تلفات بالایی برای آنها دارد لذا این موضوع را در انتهای لیست قرار می‌دهند. اما سایر تهدیدات بسیار پیچیده و حساس هستند و تشخیص آنها بسیار سخت است. مانند استفاده از شبکه اینترنت. اتصال به شبکه‌های اطلاعاتی نیاز ضروری جهان امروز است اما اینترنتی که ارتش آمریکا آن را ایجاد کرده برای بهره‌برداری اطلاعاتی و ایجاد ویروس‌های مخرب از آن بهره‌ می‌گیرد و ما باید بدانیم که حد و مرز استفاده از آن و مقابله با تهدیدات آن است.

وی با بیان اینکه شناسایی تهدیدات توسط سازمان پدافند غیرعامل را مهمترین وظیفه این سازمان است افزود: هر یک از دستگاههای اجرایی باید با نهایت دقت و سخت‌گیری و بصیرت مراقب باشند تا در حیطه تهدید دشمن وارد نشده و با ایجاد سدی محکم در برابر آن از این امکانات استفاده کنند.

سرلشکر باقری به فرصت های به وجود آمده از پیشرفت های تکنولوژی اشاره و گفت: اگر روزی ما در دیوارهای اهواز می‌جنگیدیم و نگران از دست رفتن اهواز و خلیج فارس بودیم امروز کشور و مرزهای امن داریم و حوزه توسعه مقاومت فراتر از مرزهای جغرافیایی کشور ما رفته است.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ادامه داد: ما باید وارد موضوع دفاع همه جانبه بشویم و اینجاست که پدافند غیرعامل معنا پیدا می‌کند. دفاع نظامی و غیرنظامی باید به هم پیوسته و هماهنگ باشد تا دفاع معنای کاملی پیدا کند.

سرلشکر باقری با بیان اینکه دفاع از مرزهای کشور برعهده نیروهای مسلح است، اضافه کرد: بخش دیگری از این دفاع برعهده خود دستگاههای اجرایی است همیشه فکر ما این است که اگر خدایی ناکرده کشور دچار جنگ دیگری شد نیروهای مسلح نباید در همه جا درگیر شوند و لذا خود دستگاههای اجرایی باید با استفاده از امکاناتشان در حوزه‌های دیگر دفاع وارد شوند.

وی ادامه داد: سازمان پدافند غیرعامل برای فرهنگ‌سازی و هماهنگی و ساماندهی این امر ایجاد شده است و ما در کمیته دائمی پدافند غیرعامل که ماهانه تشکیل می‌شود هدفمان همین است که چگونه حرکت کنیم تا زیرساخت‌های کشور با استفاده از تجربه و دانش نیروهای مسلح و دستگاههای اجرایی مصون و امن شوند.

سرلشکر باقری خاطر نشان کرد: از رویکردهای جدیدی که در پدافند غیر عامل با جدیت آن را دنبال می‌کنیم نزدیکی و همراهی با دولت است. ما اساسنامه سازمان پدافند غیرعامل را در اختیار دولت گذاشته‌ایم و در کمیته سیاسی هیئت دولت در حال همفکری هستیم که اگر لازم شد این اساسنامه را اصلاح کرده تا مطمئن شویم که همه بخش‌های کشور همراه و هماهنگ به دنبال اجرای پدافند غیرعامل برای مصونیت دائمی کشور هستند و در این زمینه موافقت‌هایی را نیز از دولت محترم کسب کرده‌ایم.