به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا اباذری، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در عراق و مسئول کمیته فرهنگی اربعین در بغداد ضمن اشاره به آغاز فعالیت‌های اجرایی کمیته فرهنگی اربعین در عراق گفت: ستاد فرهنگی اربعین در قالب کمیته فرهنگی ایران و عراق و ۷ کمیته زیر مجموعه و ۳۰ کارگروه فعالیت‌های اربعین ۹۶ را برعهده دارد. برنامه‌های پیش‌بینی شده فضاسازی فرهنگی، مراسم‌ها، مناسبت‌ها، استفاده از سخنرانان و مداحان است.

حجت‌الاسلام اباذری با بیان اینکه برنامه‌های قرآنی محور فعالیت‌های کمیته فرهنگی عراق است، افزود: دو محور در فعالیت‌های فرهنگی اربعین اولویت دارد؛ توصیه ما به زائران ایرانی این است که اقامه نمازهای جماعت، اهتمام و قرائت قرآن کریم و محافل قرآنی در صدر برنامه‌های فرهنگی زائران قرار گیرد.

وی همچنین، یادآور شد: در نظر داریم با توجه به برپایی بیش از ۱۰۰۰ موکب عراقی که در مسیر نجف تا کربلا دایر است و به ارایه خدمات‌رسانی می‌پردازند، به شکل حضور در قالب هیأت‌های تنظیم شده و با اعطای هدایا فرهنگی مراتب سپاس و قدردانی از طرف جمهوری اسلامی را اعلام کنیم.

رایزن فرهنگی ایران در عراق با متفاوت و خاص خواندن جایگاه اربعین در نزدیکی هر چه بیشتر دو ملت ایران و عراق، گفت: بعد از سقوط صدام، نگرانی‌های اجتماعی و فرهنگی ما این بود که مردم چگونه با هم رفتار خواهند کرد که دیدیم که این مسئله به راحتی بین دو ملت هضم شد. اما وقتی در کنار تمام مباحث پیوند دهنده دو ملت مسئله اربعین را هم اضافه می‌کنیم، در می‌یابیم که اربعین یک مقوله وحدت‌آفرین بزرگ بین دو ملت ایران و عراق است.

وی با تأکید بر اینکه باید به اربعین به عنوان یک محور اصلی فرهنگی نگاه شود، گفت: هیچ کدام از محورهای قبلی که دو ملت را به هم پیوند داده بود به قدرت اربعین نیست. نه از نظر کمی و نه از نظر کیفی.

حجت‌الاسلام اباذری افزود: ما به دنبال آن هستیم که سال به سال نقش آفرینی فرهنگی بین ایران و عراق را بهتر و ارتباطات فرهنگی بیشتری برقرار کنیم؛ ناگفته نماند شرایط روز به روز در حال بهتر شدن است.

مسئول کمیته فرهنگی اربعین در عراق، سه اصل محوری در اجرای برنامه‌های فرهنگی اربعین را تکریم مرجعیت عراق، حفظ حرمت مردم عراق و تقویت دولت عراق دانست و افزود: ما در عراق میهمان هستیم و نباید حس میزبانی را از مردم عراق بگیریم و پشتیبانی از مواکب عراقی جزو اولویت‌های ما به شمار می‌رود.

وی با اشاره به همکاری نهادهای فرهنگی عراقی در اجرای برنامه‌های فرهنگی زائران ایرانی در اربعین گفت: به دلیل آمیختگی فرهنگی بین ایران و عراق، طی سال‌های اخیر نهادها و مؤسسات فرهنگی عراقی نیز علاقه‌مند به حضور و فعالیت در این حوزه شده‌اند. ما با همکاری و مشارکت مؤسسات فرهنگی عراق، برنامه‌های فرهنگی را اجرا می‌کنیم.