به گزارش خبرگزاری مهر، از امروز ۸ آبان ثبت نام در دوره MBA سینما آغاز شد. پذیرش در این دوره محدود بوده و از طریق مصاحبه ورودی انجام میگیرد. متقاضیان برای ثبتنام میتوانند به آدرس تهران سعادت آباد، خیابان شهید عبقری، بلوار بهزاد شمالی، نبش باغستان یکم پلاک ۱۲ مراجعه کنند.
مدرسه ملی سینما و مجتمع فنی تهران، دوره MBA با گرایش صنعت فیلم و سینما را با بهرهگیری از متخصصین و صاحبنظرانِ این حوزه و با نگرشی کاربردی، با هدف تجاریسازی صنعت فیلم و سینما در سطح ملی و بین المللی برای اولین بار در ایران برگزار میکنند. این دوره به گونهای برنامهریزی شده تا دانشجویان را با جنبههای مختلف مدیریت در عرصه فیلم و سینما، بازرگانی و بازاریابی، منابع انسانی، عملیات، سواد رسانهای، تبلیغات، برنامهریزی استراتژیک و غیره در حوزه سینما آشنا کند.
فارغالتحصیلان پس از گذراندن موفق دوره و ارایه پایاننامه، گواهینامههای MBA خود را با تایید وزارت علوم دریافت میکنند.
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