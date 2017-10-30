دستیاران سابق قلعه نویی در باشگاه استقلال حاضر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، ایمان عالمی و ستار همدانی که در زمان سرمربیگری امیر قلعه نویی در استقلال به عنوان دستیار وی مشغول به کار بودند و چند سال نتوانسته بودند مطالباتشان را دریافت کنند ظهر امروز در باشگاه استقلال حاضر شدند تا شاید بتوانند در جلسه ای با مدیرعامل باشگاه در خصوص پرداخت مطالباتشان به توافق برسند. این دو دقایقی هم با نصرالله عبداللهی سرپرست تیم استقلال صحبت کردند و او قول داد که هر کاری که از دستش بر می آید برای این دو پیشکسوت انجام دهد.

همچنین فرد ملکیان مهاجم ارمنی استقلال که توانسته بود در دربی هم به پرسپولیس گل بزند به باشگاه استقلال آمد و وقتی خبرنگاران علت حضورش را جویا شدند گفت: سالها فوتبال را کنار گذاشتم اما تازه برایم از طرف مالیات برگه ای آمده که شما در سال ۸۵ عضو تیم استقلال بوده اید و باید مالیات دریافتی خود را پرداخت کنید.

وی که به شدت از این مسئله ناراحت بود ادامه داد: من اصلاً آن سالها فوتبال بازی نمی کردم و حالا آمده ام به باشگاه استقلال تا در این خصوص وضعیتم مشخص شود.