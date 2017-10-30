به‌گزارش خبرگزاری مهر به‌نقل از روابط‌عمومی موزه ملی ایران، یوکیا آمانو، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که در راستای سفر دیپلماتیک خود و مذاکره با مسئولان کشورمان درخصوص موضوع برجام به ایران سفر کرده، به همراه بهروز کمالوندی معاون امور بین‌الملل سازمان انرژی اتمی و هیئت همراه از موزه ملی ایران بازدید کرد.

محمدحسن طالبیان، معاون میراث‌فرهنگی سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری و جبرئیل نوکنده مدیر موزه ملی ایران نیز در این بازدید آمانو را همراهی کردند.

این بازدید که از مجموعه‌های موزه ایران باستان، موزه هنر و باستان‌شناسی دوران اسلامی ایران و نمایشگاه «ایران و ارمنستان، خاطره یک سرزمین» صورت گرفت، سه ساعت به‌طول انجامید. آمانو با بازدید از تالارهای مختلف موزه ایران باستان و موزه دوران اسلامی، با سیر تحولی تاریخ و تمدن هزاران‌ساله ایران آشنا شد. او همچنین از نمایشگاه «ارمنستان و ایران خاطره یک سرزمین» دیدن کرد.

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در موزه ایران باستان از آثار مختلفی از جمله سفال پویانمایی شهر سوخته، آثار شوش، سیلک، تالار هخامنشی، تندیس پنلوپه، تندیس بزرگ‌زاده اشکانی، تالار آثار ساسانی دیدن کرد. همچنین در بازدید از مجموعه موزه هنر و باستان‌شناسی دوران اسلامی ایران گچ‌بری‌های تالار سلجوقی، سفالینه‌های زرین‌فام، محراب معروف در بهشت، نسخه خطی ثبت شده مسالک‌الممالک به‌همراه تصویر و نام نقشه خلیج فارس که در این نسخه خطی ثبت شده، چینی‌های آبی و سفید و تالار قرآن مورد توجه او قرار گرفت.

آمانو به رسم یادبود در دفتر موزه ایران باستان نوشت: بسیار خشنودم که آثاری را یافتم که بسیار شبیه آثار موزه شوسوئین بود. این نشان می‌دهد، برای زمان طولانی، ارتباط بسیار خوبی بین ایران و ژاپن، کشور من، بوده است.

او همچنین در دفتر یادبود موزه هنر و باستان‌شناسی دوران اسلامی ایران نیز نوشت: بسیار مایلم که ابراز کنم احترام فوق‌العاده‌ای برای کوشش شما در نگهداری آثار کهن و زیبا قائلم. من بسیار خرسندم که درباره جلوه‌های فرهنگی کشور شما آموختم.