۸ آبان ۱۳۹۶، ۱۳:۳۷

کتاب «رستگارِ منصور» در شیراز رونمایی می شود

کتاب «رستگارِ منصور» در شیراز رونمایی می شود

شیراز –کتاب «رستگارِ منصور» ارجنامۀ استاد دکتر منصور رستگار فسایی، از چهره های ماندگار ادب فارسی در شیراز رونمایی می شود.

مدیر دفتر انجمن ترویجِ زبان و ادب فارسی، شاخۀ شیراز  در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: عصر روز چهارشنبه دهم آبانماه، آیین رونماییِ ارجنامۀ استاد دکتر منصور رستگار فسایی، از چهره های ماندگار ادب فارسی در بخش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز برگزار خواهد شد.

 فاطمۀ غلامی افزود: در این مراسم که از سوی انجمن ترویج شیراز و با همکاری برخی نهادهای فرهنگی استان همچون مرکز حافظ شناسی و کرسی حافظ پژوهی به مدیریت استاد حسن لی و نیز انجمن اهل قلم ترتیب یافته است ارجنامۀ این استادِ برجستۀ ادبیات رونمایی خواهد شد.

وی اضافه کرد: این کتاب که با نام «رستگارِ منصور» و به کوششِ امیر مهرابی فراهم آمده، دربردارندۀ مقاله های اهدایی، نوشته ها و شعرهایی از نام آوران عرصۀ فرهنگ و ادب پیرامون شخصیت، آثار، منش علمی و اخلاقی استاد رستگار است.

وی گفت: از جملۀ این افراد می توان از چهره هایی مانند دکتر آیدنلو، استاد پایمرد، دکتر خالصی، دکتر خطیبی، دکتر ذوالفقاری، سیروس رومی، دکتر کزازی، دکتر نیری، دکتر هادی و ... نام برد.

 دکتر رستگار که بیش از نیم قرن از عمر خویش را وقف خدمت به فرهنگ، ادبیات و زبانِ ملیِ این سرزمین کرده در این محفل سخن خواهد گفت.

این مراسم با حضور جمعی از استادانِ دانشگاه، مسئولان، ادب دوستان و نیز چهره های فرهیختۀ فرهنگ و هنر استان در چهارراه ادبیات، ساختمان شمارۀ یک، تالار شهید منتظری، ساعت ۱۶-۱۸ برگزار خواهد شد.

همچنین دکتر نیری و دکتر حسن لی دو تن از استادان مطرح بخش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز ، سخنرانان اصلی این برنامه خواهند بود.

