کتاب «رستگارِ منصور» در شیراز رونمایی می شود

مدیر دفتر انجمن ترویجِ زبان و ادب فارسی، شاخۀ شیراز در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: عصر روز چهارشنبه دهم آبانماه، آیین رونماییِ ارجنامۀ استاد دکتر منصور رستگار فسایی، از چهره های ماندگار ادب فارسی در بخش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز برگزار خواهد شد.

فاطمۀ غلامی افزود: در این مراسم که از سوی انجمن ترویج شیراز و با همکاری برخی نهادهای فرهنگی استان همچون مرکز حافظ شناسی و کرسی حافظ پژوهی به مدیریت استاد حسن لی و نیز انجمن اهل قلم ترتیب یافته است ارجنامۀ این استادِ برجستۀ ادبیات رونمایی خواهد شد.

وی اضافه کرد: این کتاب که با نام «رستگارِ منصور» و به کوششِ امیر مهرابی فراهم آمده، دربردارندۀ مقاله های اهدایی، نوشته ها و شعرهایی از نام آوران عرصۀ فرهنگ و ادب پیرامون شخصیت، آثار، منش علمی و اخلاقی استاد رستگار است.

وی گفت: از جملۀ این افراد می توان از چهره هایی مانند دکتر آیدنلو، استاد پایمرد، دکتر خالصی، دکتر خطیبی، دکتر ذوالفقاری، سیروس رومی، دکتر کزازی، دکتر نیری، دکتر هادی و ... نام برد.

دکتر رستگار که بیش از نیم قرن از عمر خویش را وقف خدمت به فرهنگ، ادبیات و زبانِ ملیِ این سرزمین کرده در این محفل سخن خواهد گفت.

این مراسم با حضور جمعی از استادانِ دانشگاه، مسئولان، ادب دوستان و نیز چهره های فرهیختۀ فرهنگ و هنر استان در چهارراه ادبیات، ساختمان شمارۀ یک، تالار شهید منتظری، ساعت ۱۶-۱۸ برگزار خواهد شد.

همچنین دکتر نیری و دکتر حسن لی دو تن از استادان مطرح بخش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز ، سخنرانان اصلی این برنامه خواهند بود.