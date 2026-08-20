رشد ۳۸۴درصدی اعتبارات عمرانی استان سمنان؛ افتتاح ۱۰۱۴ پروژه

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد کولیوند صبح پنجشنبه در نشست خبری با حضور اصحاب رسانه در استانداری سمنان، با اشاره به حضور مستمر مردم استان در صحنههای مختلف، اظهار کرد: بیش از ۱۷۰ شب است که مردم استان در صحنه اقتدار حضور دارند و در کنار این حضور، نیروهای مسلح، سربازان عرصه دیپلماسی و دولتمردان نیز وظایف خود را انجام میدهند.
وی با بیان اینکه قوای سهگانه کشور با تلاش در حال انجام وظایف خود هستند، افزود: دشمن تلاش دارد این انسجام و قوای سهگانه را متلاشی کند و در این شرایط، نقش رسانهها در اطلاعرسانی و آگاهیبخشی به مردم بیبدیل است.
استاندار سمنان با تأکید بر اینکه وجود برخی مشکلات در عرصههای مختلف را میپذیریم، بیان کرد: ممکن است در برخی امور که باید در زمان مقرر انجام میشد، با مشکلاتی مواجه باشیم و این موضوع را قبول داریم، اما نباید مشکلات موجب فاصله گرفتن و دور شدن مردم از یکدیگر شود.
کولیوند با بیان اینکه عملکرد نامناسب یک مدیر نباید عملکرد کلی دولت را زیر سؤال ببرد، گفت: شهادت میدهیم که هیچ دولتی در ۴۷ سال گذشته به اندازه دولت چهاردهم با رهبری هماهنگ نبوده است.
تأمین اقلام اساسی با وجود دشواریها
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه کمبودی در زمینه اقلام اساسی در استان سمنان وجود ندارد، تأکید کرد: مباشران ما از دو استان آذربایجان غربی و سیستان و بلوچستان در زمینه تأمین اقلام اساسی اهتمام دارند.
استاندار سمنان با اشاره به دشواریهای موجود در تأمین این اقلام، افزود: در مقاطعی مانند شب عید با بحران نهادههای دامی مواجه بودیم و هر روز عشایر، دامداران و دیگر افراد مرتبط در استانداری حضور مییافتند و خواستار تعیین تکلیف وضعیت خود بودند که این شرایط دشوار را پشت سر گذاشتیم.
کولیوند ادامه داد: در کنار این مسائل، همچنان مشکلات پروژهای، بهویژه در حوزههای عمرانی، اقتصادی و فرهنگی وجود داشت و طرحهایی بودند که باید به مرحله اجرا میرسیدند.
وی با بیان اینکه شرایط دولت چهاردهم در مدت اخیر بسیار دشوار و متفاوت بوده است، اظهار کرد: بسیاری از مسائل امنیتی وجود دارد که امکان بازگو کردن آنها برای مردم نیست و ساعتی نیست که دولت با چالش مواجه نباشد، اما دولتمردان همچنان تمام توان خود را برای خدمترسانی به کار گرفتهاند.
طرد بیش از ۱۰ هزار تبعه غیرمجاز از استان
استاندار سمنان با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه اتباع غیرمجاز، گفت: در استان مقرر بود ۹ هزار تبعه بیگانه و غیرمجاز شناسایی و از کشور طرد شوند، اما موفق شدیم ۱۰ هزار و ۴۰۰ نفر را طرد کنیم که بیش از میزان برنامهریزیشده بود.
کولیوند با بیان اینکه این اقدام کار بسیار دشواری است، افزود: این موضوع ظرافتهایی در پشت صحنه دارد که باید با دقت و سنجیدگی انجام شود، اما این اقدامات نشان میدهد که دولت در استان تمام اهتمام خود را برای انجام وظایف به کار گرفته است.
وی با بیان اینکه از سال ۱۴۰۴ تاکنون مشکلات عدیدهای وجود داشته است، اظهار کرد: با وجود این مشکلات، تعداد پروژهها و میزان اعتبارات آنها رشد قابل توجهی داشته و تعداد پروژهها از نظر کمی و اعتبارات، چهار برابر رشد کرده است.
استاندار سمنان تأکید کرد: این رشد نشان میدهد که با وجود تمام دشواریها، فعالیتها و پروژههای داخل استان متوقف نشده است.
افتتاح هزار و ۱۴ پروژه در هفته دولت
کولیوند در ادامه با اشاره به پروژههای هفته دولت در استان سمنان، اعلام کرد: یک هزار و ۱۴ پروژه عمرانی و سرمایهگذاری با اعتباری بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان در هفته دولت در استان سمنان افتتاح میشود.
وی با بیان اینکه تعداد پروژههای عمرانی قابل افتتاح استان از ۷۱۰ پروژه در سال گذشته به ۹۳۰ پروژه افزایش یافته است، گفت: در زمینه اعتبارات پروژهها و همچنین تعداد آنها، شاهد رشد خوبی هستیم.
استاندار سمنان افزود: اعتبارات این طرحها از پنج هزار میلیارد تومان در سال گذشته به بیش از ۲۴ هزار میلیارد تومان رسیده که نشاندهنده رشد ۳۰ درصدی تعداد پروژهها و افزایش ۳۸۴ درصدی اعتبارات عمرانی است.
کولیوند در پایان خاطرنشان کرد: در پروژههای کل استان، دو مقوله مهم توسعه متوازن و عدالت و همچنین کیفیتبخشی به پروژهها مورد توجه قرار گرفته است.
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