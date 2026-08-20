داداشی: هشدار نارنجی هواشناسی در خراسان شمالی صادر شد

نوربخش داداشی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس هشدار هواشناسی سطح نارنجی از پنجشنبه شب تا بعدازظهر جمعه در برخی نقاط خراسان شمالی بهویژه مناطق شمالی و شمالغربی، رگبار باران همراه با رعدوبرق و وزش باد شدید لحظهای پیشبینی میشود.
وی افزود: این سامانه بهصورت محدود و محلی فعالیت خواهد داشت و شهرستانهای راز و جرگلان، مانه، سملقان، شمال بجنورد و شمال شیروان را تحت تأثیر قرار میدهد.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی ادامه داد: با توجه به رگباری بودن بارشها، احتمال آبگرفتگی معابر، رواناب و سیلابی شدن مسیلها وجود دارد و همچنین وزش باد شدید لحظهای میتواند موجب کاهش دید و ایجاد اختلال در ترددهای جادهای شود.
داداشی گفت: احتمال آسیب ناشی از صاعقه و تگرگ، خسارت به سازههای موقت و گلخانهها و همچنین اختلال در فعالیتهای عمرانی و کشاورزی از دیگر مخاطرات این سامانه است.
وی از شهروندان خواست طی مدت فعالیت این سامانه از صعود به ارتفاعات و فعالیتهای کوهنوردی خودداری کنند و در حاشیه رودخانهها و مسیلها توقف نداشته باشند.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی همچنین به رانندگان توصیه کرد با توجه به احتمال کاهش دید و لغزندگی جادهها، فاصله طولی مناسب را رعایت کرده و با احتیاط بیشتری در محورهای مواصلاتی تردد کنند.
داداشی تأکید کرد: شهروندان در زمان رگبار و رعدوبرق از حضور در فضای باز و قرار گرفتن در نقاط مرتفع خودداری کرده و برای اطمینان بیشتر، هشدارها و اطلاعیههای هواشناسی را از منابع رسمی دنبال کنند.
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